《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月10日

金属期市：期铜期铅和期锌均触及三个月低点，因地缘政治忧虑
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透香港4月10日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价：（本地时间16:08时，1港元= 0.80011人民币 ） 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 万科 8.05 12.77 0.79 深物业 7.68 5.90 1.63 南玻 8.09 6.15 1.64 深康佳 4.44 2.93 1.89 ST中华 6.33 2.91 2.72 ST中冠 9.12 4.52 2.52 深深宝 8.59 8.69 1.24 深华发 7.73 3.77 2.56 深赤湾 14.21 12.43 1.43 招商地产 19.11 19.10 1.25 特力 10.37 6.17 2.10 飞亚达 7.19 6.22 1.44 一致药业 46.01 39.18 1.47 深深房 4.50 3.07 1.83 ST盛润 7.11 5.91 1.50 深南电 4.12 2.60 1.98 深纺织 9.84 6.47 1.90 方大集团 6.36 3.62 2.20 深国商 18.30 10.86 2.11 深赛格 4.97 2.98 2.08 宝石 19.84 11.63 2.13 小天鹅 9.67 9.27 1.30 粤高速 2.95 2.47 1.49 晨鸣纸业 4.61 3.92 1.47 ST珠江 3.55 2.52 1.76 美菱电器 6.29 5.18 1.52 大冷股份 10.24 7.09 1.81 粤电力 4.98 4.65 1.34 佛山照明 11.79 7.60 1.94 江铃汽车 26.00 27.50 1.18 沙隆达 14.14 9.86 1.79 苏常柴 8.33 4.89 2.13 威孚高科 24.19 23.01 1.31 古井贡酒 18.86 16.56 1.42 ST东海 5.15 4.21 1.53 长安汽车 10.62 13.82 0.96 京东方 2.33 2.08 1.40 鲁泰 9.68 11.69 1.03 本钢板材 2.84 2.36 1.50 张裕 26.69 19.61 1.70 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程 表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程 表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 李珊珊)
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
路透迪拜4月18日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油炼油利润率周二 升至五周高位，此前原油价格下跌，因预计5月美国页岩油产量大增。 新加坡5月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 周二连续第 二日缩窄，较前日缩小22美分至每桶贴水3.72美元。 周二原油价格触及11日最低，因消息称，预计5月美国页岩油产量将 录得逾两年来最大月度增幅，令市场担心美国产量增加将让主要产油国减 少供应过剩的努力功亏一篑。 Thomson Reuters Oil Research的评估显示，预计4月流入东亚的燃 料油总量意外增加，接近650-700万吨，受助于来自中东和亚洲的运抵货 船数量异常多。 在洲际交易所(ICE)交易的380-cst跨月价差交易量反弹，此前两日交 易清淡。 近月380-cst 5月/6月跨月价差合约贴水较前日每吨缩小20美分，至 每吨30美分的正价差。成交超过万吨。 但7月/8月和8月/9月380-cst燃料油跨月价差周二下滑。