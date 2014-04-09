《中国新债预测》农发行两期固息债定位料接近二级，关注公开市场操作量影响

* 招标品种: 农发行30期新发债，第21期增发债

* 期限及金额上限：一年新发债不超过40亿元；三年增发债不超过60亿元

* 招标时间: 4月10日10:00-11:00

* 受访人数: 7位(券商、银行)

* 预测区间: 4.72%-4.80%；5.25%-5.34%；

* 预测均值: 4.76%；5.30%；

路透上海4月9日 - 中国农业发展银行周四将招标发行两期固息金融债。路透调查显示，虽然今日三年国债需求遇冷，但相对而言金融债需求尚可，且明日两期新债短期品种受资金面影响更大，在当前资金面平稳背景下，料结果将在二级市场附近，一年期或略低。

交易员并表示，不过明日公开市场不确定性仍存，对新债结果仍有干扰。

上海一银行交易员认为，明日两期新债均为短期品种，重点关注资金面影响是主要因素，若央行正回购量加大，新债结果就比较难说了。

第一创业研究报告认为，上午三年国债认购需求很弱，因为今年以来，三年期国债伴随着收益率曲线的陡峭化已经有了不小的涨幅，存在一定回调压力，但金融债收益率曲线陡峭化程度不如国债，预计这一现象不会完全传递到金融债上，预计本次三年期农发债中标收益率仅略高于二级市场。

财政部周三招标发行的三年期续发固息国债中标利率高于预期。业内人士指出，虽然目前资金面无碍，但由于三年期限品种绝对收益较低，令该期债需求遇冷，投标倍数亦属低位。

“短债市场需求还是不错的， 一年期可能会相对坚挺。”华南一券商交易员认为。

银行间市场固息政策性金融债(农发和口行)到期收益率曲线 显示，一、三年期品种最新收益率分别报在4.8758%和5.3036%。

银行间市场七天期质押式回购加权利率 周三续涨，但步幅明显缩窄至不足8个基点(bp)。交易员称，流动性偏宽松，期限在一个月内的资金品种供给均充裕。

农发行明日发行的一年期为新发债，发行上限40亿元，三年期为今年第21期债的第二次增发，发行上限60亿元。

农发行于3月中下旬招标及首次增发了第21期固息债 ，两次发行规模均为60亿元，票面利率5.10%，首次增发中标收益率5.2497%。

两期债具体发行条款:

第30期债 第21期二次增发债

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发行上限 40亿元 60亿元

期限/计息方式 一年固息 三年固息

招标方式 单一利率中标(荷兰式) 单一价格中标(荷兰式)

缴款日 4月16日 4月16日

起息日 4月16日 3月20日

发行期 4月11日-4月16日 4月11日-4月16日

上市日 4月18日 4月22日

基本承销额 无 无

承揽费 0.05% 0.05%