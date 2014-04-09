更新版 1-台湾货币市场：短率持稳低位，外资汇入垫高银行间资金水位

* 短率续处区间低位

* 外资汇入垫高银行间资金水位

* 短票利率仍存探低压力 (更新拆款数据及存单发行细节)

记者 詹静宜

路透台北4月9日 - 台湾银行间短率周三持稳低位。市场人士认为，原本旬初整体资金情势就属宽松，加上近期外资持续汇入又垫高资金水位，银行间皆积极寻找销钱管道，短率维持在既有区间低位。

资金调度交易员表示，银行在提存期初倾向采取负数操作之际，市场资金仍显宽裕，近期外商银行资金也持续偏多，不过整体市场资金需求略显疲弱不振，令短率依旧盘旋低档。

〞打电话要丢钱比较多，又是钱多的时候。 〞一位官股银行资金调度交易员说。

此外，资金拆入方银行资金调度主管也指出，旬初银行间盛行负数操作，拆入都很好议价，感觉市场资金情势颇为宽松。

台币兑美元 周三带量收升1.08角，连续三日收扬创近三个月高位。交易员认为，随着美元多单的失望性卖压出笼，及热钱持续回流亚洲，带动台币随亚币齐扬，令盘中实质交投一度强升逾2角，距离30元整数关卡仅咫尺之遥。

银行间隔夜拆款加权平均利 收报0.387%，同上日；今日区间在0.295-0.400%，亦同于上日；一周拆款利率区间在0.380-0.42%，也与上日相同。

**短票发票量持平偏少**

短票市场方面，两家大型票券交易人士指出，周一发票量持平偏少，明日发票量可望较今日增加2-3成，周五发票量料将冲至本周最高，至于短票利率部分，若劳退基金委由投信代操的资金持续进驻短票市场，有机会引领短票交投利率测试底部。

“先前没办法突破0.60%这个僵局，现在就有机会突破。”一位票券交易员说。

上述交易员亦称，近期外资积极汇入，令外银资金去化压力增温，外银对于符合投资标的限制的短票投资意愿都提高，外银端议价空间也略有扩大，显示外银急待去化过剩资金。

今日银行端30天期自保短票利率区间主要在0.60%，并有少数银行成交在0.59%，交投略较上日靠向区间低位。部分投信的一个月短票利率主交投则在0.58%。

台湾央行共发行1,717亿台币存单，与今日存单到期金额1,712.50亿相较，存单发行余额增4.5亿。

本周央行存单到期总额为1兆7,815.3亿台币，余日落点各为周四3,950.5亿及周五1,160亿。

拆款中心 资料显示，周三超额准备为负459亿台币，累计超额准备为1,902亿，加计前期1%的超额准备为2,960亿台币。

**RP利率续往区间低档靠拢**

债券市场附买回(RP)利率周三续往区间低档靠拢。市场在上半旬的资金状况宽松依旧，虽然新券券源不足，但部分证券商把握到期续作的窗口，利用资金宽裕时点将利率压低，市场利率渐趋一致。

市场人士指出，今日投信及寿险闲置资金有增无减，找券动作频频，但新券供给不足，只能勉强接受到期续作利率下滑约1基点。交易员并指出，下周虽有逾百亿台币金融债的发行，但多数为寿险业承接，对供给RP市场的券源帮助不大。

〞今天钱蛮多的，但券不够都排队预约，如果撑不住利率就会下滑。〞一大型票券商交易员说。

另位证券商交易员则指出，尽管近两周市场新债发行稀少，但因国际环境对明年上半年美国可能升息的预期升高，已陆续听闻部分金融机构及企业将把握第二季的发债机会，锁住资金成本，相信在企业第一季财报陆续底定后，市场的新债供给会渐次增加。

证券商10天内公债的附买回利率成交区间低位下移1个基点来到0.54-0.55%，上日以 0.55%为主；30天内公司债RP利率主要交投在0.64-0.65%，上日以0.65%为主。公债及公司债在区间外的高位仍有少数成交。

主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.45-0.50%，0.50%成交渐少，极短天期公债附买回利率落在0.40-0.45%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，0.57%成交渐少，极短天期公司债附买回利率则在0.46-0.48%，均与上日相同。