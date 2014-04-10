重温稿-《中国新债预测》农发行两期固息债定位料接近二级，关注公开市场操作量影响

金属期市：期铜期铅和期锌均触及三个月低点，因地缘政治忧虑
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
* 招标品种: 农发行30期新发债，第21期增发债
* 期限及金额上限：一年新发债不超过40亿元；三年增发债不超过60亿元
* 招标时间: 4月10日10:00-11:00
* 受访人数: 7位(券商、银行)
* 预测区间: 4.72%-4.80%；5.25%-5.34%；
* 预测均值: 4.76%；5.30%；
路透上海4月9日 - 中国农业发展银行周四将招标发行两期固息金融债。路透调查显示，虽然今日三年国债需求遇冷，但相对而言金融债需求尚可，且明日两期新债短期品种受资金面影响更大，在当前资金面平稳背景下，料结果将在二级市场附近，一年期或略低。
交易员并表示，不过明日公开市场不确定性仍存，对新债结果仍有干扰。
上海一银行交易员认为，明日两期新债均为短期品种，重点关注资金面影响是主要因素，若央行正回购量加大，新债结果就比较难说了。
第一创业研究报告认为，上午三年国债认购需求很弱，因为今年以来，三年期国债伴随着收益率曲线的陡峭化已经有了不小的涨幅，存在一定回调压力，但金融债收益率曲线陡峭化程度不如国债，预计这一现象不会完全传递到金融债上，预计本次三年期农发债中标收益率仅略高于二级市场。
财政部周三招标发行的三年期续发固息国债中标利率高于预期。业内人士指出，虽然目前资金面无碍，但由于三年期限品种绝对收益较低，令该期债需求遇冷，投标倍数亦属低位。
“短债市场需求还是不错的， 一年期可能会相对坚挺。”华南一券商交易员认为。
银行间市场固息政策性金融债(农发和口行)到期收益率曲线 显示，一、三年期品种最新收益率分别报在4.8758%和5.3036%。
银行间市场七天期质押式回购加权利率 周三续涨，但步幅明显缩窄至不足8个基点(bp)。交易员称，流动性偏宽松，期限在一个月内的资金品种供给均充裕。
农发行明日发行的一年期为新发债，发行上限40亿元，三年期为今年第21期债的第二次增发，发行上限60亿元。
农发行于3月中下旬招标及首次增发了第21期固息债 ，两次发行规模均为60亿元，票面利率5.10%，首次增发中标收益率5.2497%。
两期债具体发行条款:
第30期债 第21期二次增发债
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发行上限 40亿元 60亿元
期限/计息方式 一年固息 三年固息
招标方式 单一利率中标(荷兰式) 单一价格中标(荷兰式)
缴款日 4月16日 4月16日
起息日 4月16日 3月20日
发行期 4月11日-4月16日 4月11日-4月16日
上市日 4月18日 4月22日
基本承销额 无 无
承揽费 0.05% 0.05%
---------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳；审校 曾祥进)
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
路透迪拜4月18日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油炼油利润率周二 升至五周高位，此前原油价格下跌，因预计5月美国页岩油产量大增。 新加坡5月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 周二连续第 二日缩窄，较前日缩小22美分至每桶贴水3.72美元。 周二原油价格触及11日最低，因消息称，预计5月美国页岩油产量将 录得逾两年来最大月度增幅，令市场担心美国产量增加将让主要产油国减 少供应过剩的努力功亏一篑。 Thomson Reuters Oil Research的评估显示，预计4月流入东亚的燃 料油总量意外增加，接近650-700万吨，受助于来自中东和亚洲的运抵货 船数量异常多。 在洲际交易所(ICE)交易的380-cst跨月价差交易量反弹，此前两日交 易清淡。 近月380-cst 5月/6月跨月价差合约贴水较前日每吨缩小20美分，至 每吨30美分的正价差。成交超过万吨。 但7月/8月和8月/9月380-cst燃料油跨月价差周二下滑。