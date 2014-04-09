全球金融：中国与英属泽西岛签署投资谅解备忘录

东北亚情势：朝鲜无视国际社会压力，进行弹道导弹试验
路透首尔4月29日 - 朝鲜(北韩)周六试射一枚弹道导弹，不久前美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)刚刚警告过，如果不能遏制朝鲜的弹道导弹及核计划，可能导致“灾难性后果”。
路透伦敦4月9日 - 英国皇家属地泽西岛和中国已签署谅解备忘录(MoU)，希望提高该岛对中国的投资吸引力。
泽西岛金融服务委员会主管周三在中国证监会与中方签署了MoU。备忘录将允许泽西岛的资金参加中国的合格境外机构投资者(QFII)和合格境内机构投资者(QDII)计划。(完)
(编译 白云; 审校 田建华)
路透首尔4月29日 - 朝鲜(北韩)周六试射一枚弹道导弹，不久前美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)刚刚警告过，如果不能遏制朝鲜的弹道导弹及核计划，可能导致“灾难性后果”。
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。