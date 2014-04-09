全球金融：中国与英属泽西岛签署投资谅解备忘录

路透伦敦4月9日 - 英国皇家属地泽西岛和中国已签署谅解备忘录(MoU)，希望提高该岛对中国的投资吸引力。

泽西岛金融服务委员会主管周三在中国证监会与中方签署了MoU。备忘录将允许泽西岛的资金参加中国的合格境外机构投资者(QFII)和合格境内机构投资者(QDII)计划。(完)