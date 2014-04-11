《中国二季度信用债评级调整一览表》--4月11日

《汇市简讯》澳元/美元承压，受大连铁矿石下跌近3%拖累
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
路透上海4月11日 - 中国信用债市场上周四以以来，发生了多项评级或展望上调事项，如首创置业因销售规模持续增长，债项评级被调高至AAA，北京能源投资集团因政府政策支持力度较大，主体评级亦被上调到AAA-；华立集团和银建投资等因竞争力提升，也有正面调整。
下调方面，中国二重及其下属上市公司二重重装，因重机行业需求严重萎缩和公司亏损原因，主体评级均遭到了下调；中小企业的评级下调仍频发，集合票据的发行人之一福安振中电器，因涉及诉讼问题，主体评级被下调到BB-。
相比评级上调，目前二级市场对评级下调的反应一般更为直接，不过从4月份的市场表现来看，部分前期调整力度较大的高收益率债券，近期都出现了估值修复，这显示虽然近期披露的一季度经济数据仍较弱，但对信用风险的担忧情绪有所缓和。
以下为2014年1月至今，中国债券信息网、中国货币网、上海清算所、上海证券交易所、深圳证券交易所公布的评级调整变化情况，新增内容统计时间段一般为上周四至本周三，遇特殊情况时间段有标注。公布时间依据上述网站：
公布时间 发行人 主体评级 债项评级 评级展望 债券简称 担保方式
本次 上次 本次 上次 本次 上次 --------------------------------------------------------------------------------------------- *4月10日 中国中冶 AAA AAA A-1 A-1 稳定 负面 13中冶CP003 无担保
*4月9日 首创置业 AA+ AA+ AAA AA+ 稳定 稳定 09首置债 第三方担保
（首创集团） *4月8日 福安振中 BB+ BBB- AAA AAA 负面 负面 13宁德SMECNII003第三方担保
电器 观察 观察 （中债增） *4月8日 北京能源 AAA- AA+ 稳定 稳定 13京能CP001 无担保
集团 *4月4日 二重重装 A+ AA- AA- AA 负面 降级 08二重债 第三方担保
观察 （中国二重集团） *4月4日 中国二重 AA- AA AA- AA 负面 降级 12二重集MTN1 无担保
集团 观察 *4月3日 银建投资 AA- AA- A-1 A-1 正面 稳定 13银建CP001 无担保
*4月3日 华立集团 AA AA- A-1 A-1 稳定 稳定 13华立CP002 无担保
4月1日 ST天威 A+ AA A+ AA 稳定 稳定 天威暂停 第三方担保
（天威集团) ---------------------------------------------------------------------------------------------
中国信用评级机构可以在银行间债券市场，交易所债券市场和信贷市场，从事金融产品信用评级，借款企业信用评级及担保机构信用评级等业务，发改委，保监会，证监会和人民银行等监管机构，对评级机构的业务范围分别进行认定。
根据中国人民银行此前披露情况显示，评级结果可以在信贷市场使用的评级机构有80家，评级结果可以在银行间债券市场使用的评级机构有五家。另外保监会认可的债券评级机构有7家，发改委和证监会在企业债和公司债领域，亦有各自认可的评级机构。
附近期信用市场主要风险事件：
*4月8日，媒体报导浙江华特斯聚合物科技有限公司破产重组已经法院受理，该公司曾经发行6,000万元2年期私募债，将于今年7月23日迎来投资者回售选择权日期，还本付息较有可能由担保方代偿。(完)
欲浏览2013年第四季度信用债评级调整一览表，请点选
注：*代表新增。 (整理 徐永；审校 边竞)
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 4/19 德国 标售30年期联邦债券 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值 债券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。