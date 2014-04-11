《中国二季度信用债评级调整一览表》--4月11日

路透上海4月11日 - 中国信用债市场上周四以以来，发生了多项评级或展望上调事项，如首创置业因销售规模持续增长，债项评级被调高至AAA，北京能源投资集团因政府政策支持力度较大，主体评级亦被上调到AAA-；华立集团和银建投资等因竞争力提升，也有正面调整。

下调方面，中国二重及其下属上市公司二重重装，因重机行业需求严重萎缩和公司亏损原因，主体评级均遭到了下调；中小企业的评级下调仍频发，集合票据的发行人之一福安振中电器，因涉及诉讼问题，主体评级被下调到BB-。

相比评级上调，目前二级市场对评级下调的反应一般更为直接，不过从4月份的市场表现来看，部分前期调整力度较大的高收益率债券，近期都出现了估值修复，这显示虽然近期披露的一季度经济数据仍较弱，但对信用风险的担忧情绪有所缓和。

以下为2014年1月至今，中国债券信息网、中国货币网、上海清算所、上海证券交易所、深圳证券交易所公布的评级调整变化情况，新增内容统计时间段一般为上周四至本周三，遇特殊情况时间段有标注。公布时间依据上述网站：

公布时间 发行人 主体评级 债项评级 评级展望 债券简称 担保方式

本次 上次 本次 上次 本次 上次 --------------------------------------------------------------------------------------------- *4月10日 中国中冶 AAA AAA A-1 A-1 稳定 负面 13中冶CP003 无担保

*4月9日 首创置业 AA+ AA+ AAA AA+ 稳定 稳定 09首置债 第三方担保

（首创集团） *4月8日 福安振中 BB+ BBB- AAA AAA 负面 负面 13宁德SMECNII003第三方担保

电器 观察 观察 （中债增） *4月8日 北京能源 AAA- AA+ 稳定 稳定 13京能CP001 无担保

集团 *4月4日 二重重装 A+ AA- AA- AA 负面 降级 08二重债 第三方担保

观察 （中国二重集团） *4月4日 中国二重 AA- AA AA- AA 负面 降级 12二重集MTN1 无担保

集团 观察 *4月3日 银建投资 AA- AA- A-1 A-1 正面 稳定 13银建CP001 无担保

*4月3日 华立集团 AA AA- A-1 A-1 稳定 稳定 13华立CP002 无担保

4月1日 ST天威 A+ AA A+ AA 稳定 稳定 天威暂停 第三方担保

（天威集团) ---------------------------------------------------------------------------------------------

中国信用评级机构可以在银行间债券市场，交易所债券市场和信贷市场，从事金融产品信用评级，借款企业信用评级及担保机构信用评级等业务，发改委，保监会，证监会和人民银行等监管机构，对评级机构的业务范围分别进行认定。

根据中国人民银行此前披露情况显示，评级结果可以在信贷市场使用的评级机构有80家，评级结果可以在银行间债券市场使用的评级机构有五家。另外保监会认可的债券评级机构有7家，发改委和证监会在企业债和公司债领域，亦有各自认可的评级机构。

附近期信用市场主要风险事件：

*4月8日，媒体报导浙江华特斯聚合物科技有限公司破产重组已经法院受理，该公司曾经发行6,000万元2年期私募债，将于今年7月23日迎来投资者回售选择权日期，还本付息较有可能由担保方代偿。(完)

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