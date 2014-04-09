金属期市：供应短缺忧虑推动期镍触及一年高位，期铜下滑

* 市场焦点放在将公布的中国贸易和GDP数据

* 铜市将出现供过于求，因矿场增产

* 美联储在1800 GMT公布会议记录

路透伦敦4月9日 - 期镍周三急升至逾一年高位，因对印尼矿石出口禁令将导致供应短缺的担忧持续；期铜下挫，因忧虑中国经济增长。

伦敦金属交易所(LME)三个月期镍 盘中触及2013年3月28日来最高16,718美元，收报每吨16,695美元，上涨1.46美元。

期镍今年迄今急升20%，之前最大镍出口国印尼禁止出口未经加工的矿石。

期镍价格将继续得到支持，因中国含镍生铁生产商可能减产，在印尼矿石出口禁颁布后，镍矿石进口价格大幅上升。

“高等级的印尼矿石供应目前完全被切断，中国以外的用家只能依赖库存，且纷纷寻找其他可替代矿石，”麦格理分析师Jim Lennon说。

“如果印尼政策维持不变，我们预计到2016年，市场供应将较2006/07年更趋紧张，当时镍价交投在每吨3-5万美元的区间内，”Lennon表示。

不过，期铜 收低0.8%，报每吨6,617美元，周二触及一周高位6,710美元。

国家发改委网站周三刊登的报告全文并称，单纯以需求管理为主的财政政策和货币政策，在促进经济增长上的运作空间日趋缩小，未来应坚持需求管理和供给管理并重，以提高供给侧效率为重点，着力构建新的内在稳定增长机制。

上周中国公布了一系列促成长的举措，其中包括给小企业减税，加快铁路建设等，但中国未来是否会推出更多刺激计划尚不确定。

鍳于美联储主席叶伦曾暗示美联储可能较市场预期提前升息，投资人将密切关注周三稍后公布的美联储会议记录。

投资人也关注中国经济数据数，以判断中国经济体质。

中国3月贸易数据在周四公布，第四季国内生产总值(GDP)数据将在下周三出炉。

汤森路透GFMS表示，今年铜市供应过剩预期将向价格施压，因需求还追不上矿场产量上升的步伐。

汤森路透GFMS预料，今年三个月铜均价为每吨6,790美元，下半年可能测试6,000美元。

期锡 收升0.22%，报每吨23,255美元。期铅 收涨0.77%，报2,089美元。期锌 下滑0.2%，报2,022美元，稍早触及一个月高位2,031美元，受技术买盘带动。

期铝 收盘时没有成交，买盘最后报1,857美元，上升2.1%。(完)

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