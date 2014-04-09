纽约期市：阿拉比卡咖啡期货由跌转升，可可期货在加工数据公布前走强

路透伦敦/纽约4月9日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周三由跌转升，连涨第五日，因稍早的获利了结卖盘没有令价格跌穿支撑位，引发技术性买入。
纽约和伦敦可可期货也上涨，迫近两年半高位，市场正等待周四公布的季度可可加工数据，且预料该报告将显示需求温和增长。
期糖下跌，但价格仍留守在区间内。
ICE软商品合约成交放量，因指数基金将5月合约展期至7月合约。
ICE-5月阿拉比卡咖啡期货 收涨3.35美分，或1.7%，报每磅1.9985美元，盘中在1.9015-2.0025美元宽濶的区间内交投。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-7月罗布斯特咖啡 仍然疲弱，下滑33美元，或1.5%，收报每吨2,133美元。
Liffe-7月可可合约 收升6英镑，或0.3%，报每磅1,887英镑。ICE-5月可可合约 涨19美元，或0.6%，报每吨3,011美元。
ICE-5月原糖期货 收跌0.12美分，或0.7%，报每磅17.04美分。Liffe-5月白糖合约 收低5.70美元，或1.2%，报每吨454.70美元。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 利棣儿；审校 母红)