更新版 1-《全球汇市》美元兑欧元和瑞郎跌至两周低位，FED会议记录缓解升息忧虑

* 会议记录显示美联储可能不会很快升息

* 瑞典央行暗示将降息，令瑞典克朗下滑

* 交易员称央行在汇市的行动支持欧元 (新增收盘表格)

路透纽约4月9日 - 美元兑欧元和瑞郎周三下跌至逾两周低位，因最新的美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录显示美联储可能不会很快升息。

联邦公开市场委员会(FOMC)3月会议记录显示，美联储在结束购债后，可能会等待相当一段长时间才会开始升息。

美联储主席叶伦在3月政策会议结束后的记者会上将“相当长一段时间”界定为“约六个月”，具体长度取决于经济表现。分析师表示，最新的会议记录似乎在回避约六个月的说法。

“美联储会议记录传递的主要信息是联储(在收紧政策方面)没有我们原先所想的强硬，”Westpac资深汇市策略师Richard Franulovich说。

在下午早段的交易中，欧元兑美元 高见1.3856美元，此为3月24日来最高水平，最新升0.4%，报1.3848美元。

美元兑瑞郎 下挫至0.8795瑞郎，为逾两周最低。

美元兑日圆在大部份交易时间上涨，美联储会议记录公布后一度下滑，最新持平。

Wells Fargo Securities汇市策略师Eric Viloria表示，美联储会议记录彰显了美联储继续保持宽松货币政策的决心，其资产负债表仍在不断扩大。

在周二录得逾七个月来最大单日跌幅后，美元兑日圆在周三稍早反弹，为四日来首次。

“我们的观点是，如果美国经济成长加速，美国利率不断上升，2014年美元仍将普遍上涨，”法国农业信贷银行汇市策略师Mark McCormick说。

瑞典克朗是周三变动最大的货币之一，兑欧元下挫，之前瑞典央行央行暗示更接近降息。

北欧银行的交易员表示，尽管在周四通胀数据公布前市场有些谨慎，但瑞典央行的降息暗示为瑞典克朗兑欧元跌向9.05克朗开启大门。

欧元兑瑞典克朗 升0.2%，至8.9806克朗。

瑞典央行周三维持指标利率在0.75%不变，符合市场预期，但也表示目前认为短期内或许需要降息的可能性提高，因通胀仍旧疲弱。

**欧元显示韧性**

自上周以来，主要货币中一个最引人关注的趋势是，在欧洲央行暗示准备考虑在需要时印钞以支持经济成长的背景下，欧元显示出较强的韧性。

许多交易员表示，中国在上月买入美元以压低人民币汇率后，需要重新平衡外汇储备中各种货币的权重，欧元因此受到支撑。同样地，许多交易员称韩国当局在隔夜交易时段干预汇市的迹象也可能支撑欧元。

南欧国家重回债市也吸引资金在今年返回欧洲，周三睽违债市四年后，希腊宣布首次发行公债。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3855 1.3794 +0.44 +0.80 1.3745

美元/日圆 101.97 101.79 +0.18 -3.16 105.30

欧元/日圆 141.31 140.42 +0.63 -2.30 144.63

美元/瑞郎 0.8796 0.8828 -0.36 -1.48 0.8928

英镑/美元 1.6792 1.6746 +0.27 +1.43 1.6556

美元/加元 1.0877 1.0921 -0.40 +2.42 1.0620

澳元/美元 0.9386 0.9360 +0.28 +5.31 0.8913

欧元/瑞郎 1.2186 1.2185 +0.01 -0.69 1.2271

欧元/英镑 0.8246 0.8233 +0.16 -0.61 0.8297

新西兰元/美元 0.8708 0.8673 +0.40 +6.12 0.8206

美元/挪威克朗 5.9357 5.9721 -0.61 -2.15 6.0663

欧元/挪威克朗 8.2275 8.2404 -0.16 -1.33 8.3387

美元/瑞典克朗 6.4821 6.4935 -0.18 +0.71 6.4367

欧元/瑞典克朗 8.9808 8.9602 +0.23 +1.51 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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