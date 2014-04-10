美国利率：由于经济增长温和，无需迅速升息--美联储理事塔鲁洛

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
塔鲁洛表示，货币政策可以通过减少就业市场闲置劳动力，来为潜在增长率的提高奠定基础。塔鲁洛此番演讲主要谈及美国经济面临的长期挑战，其中包括生产率放缓和收入不均趋势上升。
一些美联储官员一直臆测，经济衰退对经济的冲击改变了就业市场结构，因此即便失业率远超过历史正常水准约5.5%，也可能出现不受人欢迎的薪资压力。
但由于很难确定目前就业市场有多少闲置劳动力，塔鲁洛周三表示，“实际上我们最好要务实。”
尽管美联储应该关注薪资压力上升的迹象，“但我们不应基于近年结构性失业可能增加的观点而得出的薪资压力预期，就急于预先采取行动，”他说。
多位美联储官员似乎认同塔鲁洛的观点，认为一旦开始升息，步伐可能循序渐进。美联储16位决策者的预估中值表明，到2016年末利率可能达到2.25%左右，远低于历史正常水准4%。(完) (编译 徐文焰/李爽 审校 于春红)
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路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。