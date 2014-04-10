美国利率：由于经济增长温和，无需迅速升息--美联储理事塔鲁洛

塔鲁洛表示，货币政策可以通过减少就业市场闲置劳动力，来为潜在增长率的提高奠定基础。塔鲁洛此番演讲主要谈及美国经济面临的长期挑战，其中包括生产率放缓和收入不均趋势上升。

一些美联储官员一直臆测，经济衰退对经济的冲击改变了就业市场结构，因此即便失业率远超过历史正常水准约5.5%，也可能出现不受人欢迎的薪资压力。

但由于很难确定目前就业市场有多少闲置劳动力，塔鲁洛周三表示，“实际上我们最好要务实。”

尽管美联储应该关注薪资压力上升的迹象，“但我们不应基于近年结构性失业可能增加的观点而得出的薪资压力预期，就急于预先采取行动，”他说。