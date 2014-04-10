版本:
中国
市场报道 | 2014年 4月 10日 星期四 08:11 BJT

标题新闻：宝洁(宝硷/P&G)以29亿美元将旗下宠物食品业务Iams出售给玛氏(Mars Inc)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐