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亚洲 | 2014年 4月 10日 星期四 08:03 BJT

《香港报摘》--经济日报4月10日

* 头版头条：

--近日开始有资金流入香港，外资大行的环球投资策略亦纷纷看好新兴市场前景，呼吁资金买入中资股。

* 其他：

--国际货币基金组织（IMF）代表团指出，香港政府可因应市场正常化撤销印花税，市况一旦急速调整，更可加快撤销“辣招”（遏制楼市措施）步伐。

--连番收购后股价造好的复星国际 宣布按每手500股供39股比例供股集资约52亿港元，供股价9.76港元，与周三收市价持平。

--瑞银预测，今年中国网购渗透率将超越美国，仅次于南韩位列全球第二；但电商冒起亦对零售造成冲击，零售股料今年不会明显复苏，主要受成本上升拖累。

--周大福 首季营业额按年增长22%，同店销售则升4%，惟港澳地区分别按年下跌3%及9%，因客流量减少。

--中国神华 与蒙古国能源资源公司等3家蒙古企业合资建设中蒙口岸铁路，初步涉资为50万美元。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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