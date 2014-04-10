《香港报摘》--经济日报4月10日

金属期市：期铜期铅和期锌均触及三个月低点，因地缘政治忧虑
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
* 头版头条：
--近日开始有资金流入香港，外资大行的环球投资策略亦纷纷看好新兴市场前景，呼吁资金买入中资股。
* 其他：
--国际货币基金组织（IMF）代表团指出，香港政府可因应市场正常化撤销印花税，市况一旦急速调整，更可加快撤销“辣招”（遏制楼市措施）步伐。
--连番收购后股价造好的复星国际 宣布按每手500股供39股比例供股集资约52亿港元，供股价9.76港元，与周三收市价持平。
--瑞银预测，今年中国网购渗透率将超越美国，仅次于南韩位列全球第二；但电商冒起亦对零售造成冲击，零售股料今年不会明显复苏，主要受成本上升拖累。
--周大福 首季营业额按年增长22%，同店销售则升4%，惟港澳地区分别按年下跌3%及9%，因客流量减少。
--中国神华 与蒙古国能源资源公司等3家蒙古企业合资建设中蒙口岸铁路，初步涉资为50万美元。（完）
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路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
路透迪拜4月18日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油炼油利润率周二 升至五周高位，此前原油价格下跌，因预计5月美国页岩油产量大增。 新加坡5月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 周二连续第 二日缩窄，较前日缩小22美分至每桶贴水3.72美元。 周二原油价格触及11日最低，因消息称，预计5月美国页岩油产量将 录得逾两年来最大月度增幅，令市场担心美国产量增加将让主要产油国减 少供应过剩的努力功亏一篑。 Thomson Reuters Oil Research的评估显示，预计4月流入东亚的燃 料油总量意外增加，接近650-700万吨，受助于来自中东和亚洲的运抵货 船数量异常多。 在洲际交易所(ICE)交易的380-cst跨月价差交易量反弹，此前两日交 易清淡。 近月380-cst 5月/6月跨月价差合约贴水较前日每吨缩小20美分，至 每吨30美分的正价差。成交超过万吨。 但7月/8月和8月/9月380-cst燃料油跨月价差周二下滑。