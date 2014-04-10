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亚洲 | 2014年 4月 10日 星期四 08:23 BJT

《香港报摘》--信报4月10日

* 头版头条：

--内地传媒报导，中信集团与中信泰富 “合体方案下周揭盅。

* 其他：

--盈大地产 公布母公司电讯盈科 或会出售盈大地产股份以提升公持股量，公司股价急挫21.5%。

--吉利汽车 首季总销量8.96万辆，按年下跌37.3%，单是3月份销量亦跌27.4%至3.48万辆，因主要产品处于升级周期及营销系统改革。

--TCL多媒体 及TCL通讯 的董事长李东生表示，预期集团旗下O2O（线上至线下）平台于2015年底产生的销售收入达100亿元人民币。

--英国保诚 公布，获港交所 豁免可于股东周年大会上寻求需要时发行优先股的五年授权以及更新该五年授权而不受上市规则限制。 （完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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