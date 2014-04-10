版本:
中国
亚洲 | 2014年 4月 10日 星期四 08:20 BJT

《中国报摘》--中国证券报4月10日

* 头版头条:

--中国国务院关于《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》实施中期评估报告指出，“十二五”(2011-2015年)后半期及未来经济增长面临一定的下行压力，必须通过优化宏观调控政策组合，为稳增长和调结构营造良好宏观环境。

* 其他:

--博鳌亚洲论坛副理事长曾培炎表示，当前判断房地产“拐点”为时过早。而中国经济依然保持着活力，未来五年实现7%-8%的经济增长仍可期待。

--继上周召开的国务院常务会议推出一系列稳增长措施之后，又有五个省份公布今年重点项目清单，总投资额约7.13万亿元人民币。接近国资委人士表示，中央企业后续将推出一批重大建设项目尤其是基础建设项目。

--国家发改委表示，正会同有关部门和地方研究编制首都经济圈一体化发展的相关规划，规划范围包括北京市、天津市和河北省，规划将根据编制工作进展情况适时出台。

--据悉，由阿里巴巴与新华基金联手打造的新华阿里一号保本混合基金，获准今日发行。为招财宝向互联网用户推出的首只保本基金产品。

--招商证券 2013年实现净利润22.30亿元，同比增长35.46%。

--金地集团 称，生命人寿保险通过二级市场交易累计持有公司有股东表决权股份数达5.75亿股，占公司总股本的比例为12.865%。同时接安邦人寿保险公司通知，后者通过二级市场交易累计持有公司股权已达到5%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 李宏薇；审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐