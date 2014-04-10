《中国报摘》--中国证券报4月10日

金属期市：期铜期铅和期锌均触及三个月低点，因地缘政治忧虑
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
* 头版头条:
--中国国务院关于《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》实施中期评估报告指出，“十二五”(2011-2015年)后半期及未来经济增长面临一定的下行压力，必须通过优化宏观调控政策组合，为稳增长和调结构营造良好宏观环境。
* 其他:
--博鳌亚洲论坛副理事长曾培炎表示，当前判断房地产“拐点”为时过早。而中国经济依然保持着活力，未来五年实现7%-8%的经济增长仍可期待。
--继上周召开的国务院常务会议推出一系列稳增长措施之后，又有五个省份公布今年重点项目清单，总投资额约7.13万亿元人民币。接近国资委人士表示，中央企业后续将推出一批重大建设项目尤其是基础建设项目。
--国家发改委表示，正会同有关部门和地方研究编制首都经济圈一体化发展的相关规划，规划范围包括北京市、天津市和河北省，规划将根据编制工作进展情况适时出台。
--据悉，由阿里巴巴与新华基金联手打造的新华阿里一号保本混合基金，获准今日发行。为招财宝向互联网用户推出的首只保本基金产品。
--招商证券 2013年实现净利润22.30亿元，同比增长35.46%。
--金地集团 称，生命人寿保险通过二级市场交易累计持有公司有股东表决权股份数达5.75亿股，占公司总股本的比例为12.865%。同时接安邦人寿保险公司通知，后者通过二级市场交易累计持有公司股权已达到5%。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇；审校 林高丽)
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
路透迪拜4月18日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油炼油利润率周二 升至五周高位，此前原油价格下跌，因预计5月美国页岩油产量大增。 新加坡5月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 周二连续第 二日缩窄，较前日缩小22美分至每桶贴水3.72美元。 周二原油价格触及11日最低，因消息称，预计5月美国页岩油产量将 录得逾两年来最大月度增幅，令市场担心美国产量增加将让主要产油国减 少供应过剩的努力功亏一篑。 Thomson Reuters Oil Research的评估显示，预计4月流入东亚的燃 料油总量意外增加，接近650-700万吨，受助于来自中东和亚洲的运抵货 船数量异常多。 在洲际交易所(ICE)交易的380-cst跨月价差交易量反弹，此前两日交 易清淡。 近月380-cst 5月/6月跨月价差合约贴水较前日每吨缩小20美分，至 每吨30美分的正价差。成交超过万吨。 但7月/8月和8月/9月380-cst燃料油跨月价差周二下滑。