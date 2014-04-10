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亚洲 | 2014年 4月 10日 星期四 08:25 BJT

《中国重要政经日程》--4月10日

============================今日重要政经日程========================

4/10（四）

--博鳌亚洲论坛，中国国务院总理李克强将出席会议并发表主旨演讲。

============================近期重要政经日程========================

4/11（五）

--《中国农村经济形势分析与预测（2013-2014）》出版发布会在京举行。

4/11（五）

--2014中国(义乌)世界电子商务大会在北京举办。

4/13（日）

--第五届中美商业领袖圆桌会议4月13日至16日在纽约举行。

4/18（五）

--第七届中国CFO年会在北京举办。

5/14（三）

--科博会2014中国金融论坛14日至15日在北京举行。

5/15（四）

--2014上市公司企业治理论坛15日至16日在深圳举行。

6月19日（四）

--中国外汇投资峰会2014（CFIS 2014）将于2014年6月19–20日在中国上海举办。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 李贺)
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