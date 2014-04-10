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亚洲 | 2014年 4月 10日 星期四 08:30 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元在重要数据出炉前小跌

0012GMT

* 澳元兑美元在重要事件风险前跌至0.9371，纽约盘收报0.9391

* 澳洲将在0130GMT公布就业报告，中国则将在0200GMT公布贸易数据

* 市场预估澳洲新增就业人数5,000人，失业率料将持稳在6.0%

* 中国3月贸易数据将至关重要，因本月未受到农历春节因素影响

* 数据若令人失望，澳元兑美元可能下跌至前阻力位0.9310/40

* 若优于预期，则可能站上0.9400，并上看0.9500。(完)

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