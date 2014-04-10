《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月10日

*工商时报：

--多家大型民营银行加速推展参股陆银计画，兆丰金 也不落人后，知情人士透露，兆丰金已重启并购宁波协和银行计画，更拟以股价净值比1.1倍价格，对宁波协和银行进行百分之百股权收购，兆丰金董事长蔡友才已为此，在上周五赴宁波、南京拜访对方大股东及重要监理机关。

--江宜桦院长昨天再度视察桃园航空城，盯紧进度，并送上40亿台币联外道路建设大礼。他指示交通部民航局，在兼顾飞安及机场容量等运作效率考量下，加速进行桃机航高限制放宽的研究。

--鼓励企业替员工加薪，金管会双管齐下。5月起开办八场上市柜公司负责人座谈会，劝说加薪。

*经济日报：

--上海证券报报导，上海汇添富基金管理公司与渣打银行合作，日前将旗下汇添富人民币债券基金引入台湾OBU (国际金融业务分行)市场，成为首批进军台湾的大陆基金公司。

--三一八学运掀起反服贸浪潮，总统马英九昨天与美国华府智库视讯会议，美国学者也关心此事；马总统表示，他理解民众忧心台湾对中国大陆过度依赖；但他上任后已将对大陆出口限制到一定数量，出口分散至东南亚及其他国家，〞我们不会把鸡蛋放在同一个篮子里。〞

--反服贸学潮对两岸关系的影响为何，〞萧李会〞成了观察指标。前副总统萧万长与中共总理李克强10日将在博鳌亚洲论坛会面，两人私下会触及两岸服贸协议的争议，但公开主要谈两岸产业合作、参与区域经济整合的前瞻性方向。

--因应中国大陆五一长假，内政部移民署将于下周三(16日)起调高陆客来台自由行人数配额，从每日3,000人调高至4,000人，有助提升陆客来台人数、增加台湾观光业产值。

--金管会主委曾铭宗表示，第三方支付专法设立后，开放两类包括金融机构、非金融机构，非金融机构金流部分只能做储值的部分，但未来会开放O2O(线上线下交易)，但P2P(个人对个人借贷)在境外有开放，这部分台湾会适度开放、加强管理，至于进入市场机制的门槛，储值限额三万台币不会更动，但资本额部分会有配套。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。