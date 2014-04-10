《台湾报摘》--工商时报、经济日报4月10日

金属期市：期铜期铅和期锌均触及三个月低点，因地缘政治忧虑
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
*工商时报：
--多家大型民营银行加速推展参股陆银计画，兆丰金 也不落人后，知情人士透露，兆丰金已重启并购宁波协和银行计画，更拟以股价净值比1.1倍价格，对宁波协和银行进行百分之百股权收购，兆丰金董事长蔡友才已为此，在上周五赴宁波、南京拜访对方大股东及重要监理机关。
--江宜桦院长昨天再度视察桃园航空城，盯紧进度，并送上40亿台币联外道路建设大礼。他指示交通部民航局，在兼顾飞安及机场容量等运作效率考量下，加速进行桃机航高限制放宽的研究。
--鼓励企业替员工加薪，金管会双管齐下。5月起开办八场上市柜公司负责人座谈会，劝说加薪。
*经济日报：
--上海证券报报导，上海汇添富基金管理公司与渣打银行合作，日前将旗下汇添富人民币债券基金引入台湾OBU (国际金融业务分行)市场，成为首批进军台湾的大陆基金公司。
--三一八学运掀起反服贸浪潮，总统马英九昨天与美国华府智库视讯会议，美国学者也关心此事；马总统表示，他理解民众忧心台湾对中国大陆过度依赖；但他上任后已将对大陆出口限制到一定数量，出口分散至东南亚及其他国家，〞我们不会把鸡蛋放在同一个篮子里。〞
--反服贸学潮对两岸关系的影响为何，〞萧李会〞成了观察指标。前副总统萧万长与中共总理李克强10日将在博鳌亚洲论坛会面，两人私下会触及两岸服贸协议的争议，但公开主要谈两岸产业合作、参与区域经济整合的前瞻性方向。
--因应中国大陆五一长假，内政部移民署将于下周三(16日)起调高陆客来台自由行人数配额，从每日3,000人调高至4,000人，有助提升陆客来台人数、增加台湾观光业产值。
--金管会主委曾铭宗表示，第三方支付专法设立后，开放两类包括金融机构、非金融机构，非金融机构金流部分只能做储值的部分，但未来会开放O2O(线上线下交易)，但P2P(个人对个人借贷)在境外有开放，这部分台湾会适度开放、加强管理，至于进入市场机制的门槛，储值限额三万台币不会更动，但资本额部分会有配套。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
路透迪拜4月18日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油炼油利润率周二 升至五周高位，此前原油价格下跌，因预计5月美国页岩油产量大增。 新加坡5月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 周二连续第 二日缩窄，较前日缩小22美分至每桶贴水3.72美元。 周二原油价格触及11日最低，因消息称，预计5月美国页岩油产量将 录得逾两年来最大月度增幅，令市场担心美国产量增加将让主要产油国减 少供应过剩的努力功亏一篑。 Thomson Reuters Oil Research的评估显示，预计4月流入东亚的燃 料油总量意外增加，接近650-700万吨，受助于来自中东和亚洲的运抵货 船数量异常多。 在洲际交易所(ICE)交易的380-cst跨月价差交易量反弹，此前两日交 易清淡。 近月380-cst 5月/6月跨月价差合约贴水较前日每吨缩小20美分，至 每吨30美分的正价差。成交超过万吨。 但7月/8月和8月/9月380-cst燃料油跨月价差周二下滑。