金砖国家：4月9日股汇市收盘纵览

路透4月10日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月9日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收高0.3%，报1,014.83点。

中国股市：沪综指连续第三日收升，电子、传媒等消费类股涨幅居前

中国汇市：人民币即期收跌回守6.20关口，期待明日贸易数据明确方向

香港股市：恒指收高在11周高位，博彩股及腾讯带动大盘上扬

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拉美股市：下跌，因投资者对近期涨势获利了结。巴西股市则因国内通胀率数据高于预期而进一步承压。MSCI明晟拉美指数 收低0.86%，报3,269.39点。巴西股市Bovespa指数 亦下滑0.86%报51,185.40点。

拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元回落，在美联储发布会议记录前市场交投谨慎

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南非股市：连续第二个交易日上涨，电商暨媒体集团Naspers 引领涨势，该股在经历抛售后出现反弹。指标Top-40绩优股指数 收高0.48%报43,436.29 点，综合指数 涨0.46%收报48,291.88点。

南非汇市：兰特兑美元在美联储公布会议记录前小涨

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印度股市：涨至纪录高位，突破上周创下的前纪录高点，Sun Pharmaceutical Industries因券商调高评级而上扬，此前该公司同意以32亿美元收购Ranbaxy Laboratories。BSE指数 最高上涨1.77%至纪录高点22,740.04点，收盘上涨1.61%，报22,702.34点。NSE指数 最高亦涨1.7%至6,808.70点纪录高位，收盘上涨1.51%，报6796.20点，亦为纪录收盘高位。

印度汇市：小幅收低，尽管国内股市创下纪录新高，因在美联储会议记录公布前市场保持谨慎。卢比兑美元 收在60.14/15，上日收盘价为60.11/12。周二市场因公众假期休市。

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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 下跌0.43%收报652.51点。指标RTS指数 收低0.47%，报1,190.130点。