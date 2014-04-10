金砖国家：4月9日股汇市收盘纵览

金属期市：期铜期铅和期锌均触及三个月低点，因地缘政治忧虑
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月10日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月9日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收高0.3%，报1,014.83点。
中国股市：沪综指连续第三日收升，电子、传媒等消费类股涨幅居前
中国汇市：人民币即期收跌回守6.20关口，期待明日贸易数据明确方向
香港股市：恒指收高在11周高位，博彩股及腾讯带动大盘上扬
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拉美股市：下跌，因投资者对近期涨势获利了结。巴西股市则因国内通胀率数据高于预期而进一步承压。MSCI明晟拉美指数 收低0.86%，报3,269.39点。巴西股市Bovespa指数 亦下滑0.86%报51,185.40点。
拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元回落，在美联储发布会议记录前市场交投谨慎
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南非股市：连续第二个交易日上涨，电商暨媒体集团Naspers 引领涨势，该股在经历抛售后出现反弹。指标Top-40绩优股指数 收高0.48%报43,436.29 点，综合指数 涨0.46%收报48,291.88点。
南非汇市：兰特兑美元在美联储公布会议记录前小涨
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印度股市：涨至纪录高位，突破上周创下的前纪录高点，Sun Pharmaceutical Industries因券商调高评级而上扬，此前该公司同意以32亿美元收购Ranbaxy Laboratories。BSE指数 最高上涨1.77%至纪录高点22,740.04点，收盘上涨1.61%，报22,702.34点。NSE指数 最高亦涨1.7%至6,808.70点纪录高位，收盘上涨1.51%，报6796.20点，亦为纪录收盘高位。
印度汇市：小幅收低，尽管国内股市创下纪录新高，因在美联储会议记录公布前市场保持谨慎。卢比兑美元 收在60.14/15，上日收盘价为60.11/12。周二市场因公众假期休市。
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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 下跌0.43%收报652.51点。指标RTS指数 收低0.47%，报1,190.130点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.11%，至35.6420卢布；卢布兑欧元 微贬0.01%，至49.2585卢布。(完) (整理 郑茵; 审校 张荻)
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
路透迪拜4月18日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油炼油利润率周二 升至五周高位，此前原油价格下跌，因预计5月美国页岩油产量大增。 新加坡5月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 周二连续第 二日缩窄，较前日缩小22美分至每桶贴水3.72美元。 周二原油价格触及11日最低，因消息称，预计5月美国页岩油产量将 录得逾两年来最大月度增幅，令市场担心美国产量增加将让主要产油国减 少供应过剩的努力功亏一篑。 Thomson Reuters Oil Research的评估显示，预计4月流入东亚的燃 料油总量意外增加，接近650-700万吨，受助于来自中东和亚洲的运抵货 船数量异常多。 在洲际交易所(ICE)交易的380-cst跨月价差交易量反弹，此前两日交 易清淡。 近月380-cst 5月/6月跨月价差合约贴水较前日每吨缩小20美分，至 每吨30美分的正价差。成交超过万吨。 但7月/8月和8月/9月380-cst燃料油跨月价差周二下滑。