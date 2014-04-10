EIA库存周报：美国上周原油库存增幅大于预期，湾区库存创纪录新高

路透纽约4月9日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存增幅大于预期，墨西哥湾地区库存触及纪录新高，因石油生产大增，且一条主要航运水道重新畅通使得供应增加。

4月4日止当周，原油库存增加400万桶至3.84亿桶，增幅远大于路透调查分析师预估的130万桶。

墨西哥湾地区库存增加300万桶，至2.02亿桶，为EIA自1990年开始统计此项数据以来最高。

库欣库存增加34.5万桶，至2,760万桶，有些出人意料，因该地区库存自1月以来持续呈现下滑。

美国每日原油进口量增加48.1万桶。

汽油库存减少520万桶至2.10亿桶，降幅大于预期的减少72.9万桶。汽油需求较上年同期增加4.4%，来到每日880万桶。

炼厂每日处理原油量增加2.2万桶，但炼厂产能利用率下滑0.2个百分点，至87.5%。然而，墨西哥湾地区炼厂产能利用率则上扬1.6个百分点至91.3%。