EIA库存周报：美国上周原油库存增幅大于预期，湾区库存创纪录新高

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透纽约4月9日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存增幅大于预期，墨西哥湾地区库存触及纪录新高，因石油生产大增，且一条主要航运水道重新畅通使得供应增加。
4月4日止当周，原油库存增加400万桶至3.84亿桶，增幅远大于路透调查分析师预估的130万桶。
墨西哥湾地区库存增加300万桶，至2.02亿桶，为EIA自1990年开始统计此项数据以来最高。
库欣库存增加34.5万桶，至2,760万桶，有些出人意料，因该地区库存自1月以来持续呈现下滑。
美国每日原油进口量增加48.1万桶。
汽油库存减少520万桶至2.10亿桶，降幅大于预期的减少72.9万桶。汽油需求较上年同期增加4.4%，来到每日880万桶。
炼厂每日处理原油量增加2.2万桶，但炼厂产能利用率下滑0.2个百分点，至87.5%。然而，墨西哥湾地区炼厂产能利用率则上扬1.6个百分点至91.3%。
包含柴油和取暖油在内的馏分油库存增加23.9万桶，原预估为减少8.6万桶。(完) (编译 王冠中; 审校 郑茵)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。