《新兴市场重要经济事件预告》--4月10日-4月17日

金属期市：期铜期铅和期锌均触及三个月低点，因地缘政治忧虑
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
(除特别说明外，均为GMT时间)
4月10日(四)
华盛顿--20国集团(G20)财长和央行总裁召开会议(至4月11日)。美国财政部长杰克卢出席。
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普顿在“提高新兴市场的弹性”新兴市场高级别会议上致开幕辞(1345)。
华盛顿--世界银行行长金墉及非洲开发银行副总裁兼首席经济学家Mthuli Ncube参加“谈论数据革命”的讨论会(1400)。
华盛顿--世界银行集团的常务副行长英卓华参加“年轻人从阿拉伯之春中获得什么”的讨论会(1430)。
华盛顿--印度央行总裁拉詹在布鲁金斯学会就“全球货币政策：来自新兴市场的看法”发表讲话(1530)。
华盛顿--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯、印度央行总裁拉詹、巴西央行总裁Alexandre Tombini以及欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在布鲁金斯学会就“经济大衰退之后的央行业务”进行讨论(1550)。
华盛顿--世界银行行长金墉、联合国秘书长潘基文参加“2030年消除贫穷-千禧时代应对挑战”的讨论(1600)。
华盛顿--IMF总裁拉加德参加IMF举办的“全球经济对话”(1800)。
华盛顿--世界银行行长金墉、经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚参加“让创新政策发挥作用：从实验中学习”小组讨论(1800)。
华盛顿--IMF副总裁朱民和智利央行总裁Rodrigo Vergara参与“新兴市场的金融深化”的讨论(1830)。
华盛顿--世行行长金墉、联合国秘书长潘基文、挪威外长Borge Brende、塞内加尔财长Amadou Ba参与“2014年学习所有研讨会：投资于更亮丽的未来”的小组讨论(1830)。
利马--秘鲁央行举行利率政策会议(2100)。
首尔--韩国央行举行货币政策委员会会议。
贝尔格莱德--塞尔维亚央行执委会会议。
马普托--莫桑比克央行召开议息会议。
4月11日(五)
华盛顿--世行行长金墉、联合国秘书长潘基文以及世界卫生组织(WHO)总干事陈冯富珍参加“2030年迈向全民健康”小组讨论会(1230)。
华盛顿--IMF副总裁朱民和国际劳工组织(ILO)总干事莱德(Guy Ryder)参加“收入不均的宏观经济学：全球展望”IMF研讨会的小组讨论会(1330)。
华盛顿--IMF和世界银行集团举行2014年春季会议(至4月13日)。
4月13日(日)
华盛顿--墨西哥央行总裁卡斯腾斯在国际金融协会(IIF)举办的2014年国际资本市场和新兴市场圆桌会议上致欢迎辞(1305)。
华盛顿--IMF首席经济学家布兰查德参加“未来的债务危机：本质、主要角色、蔓延风险及最理想的危机防范和解决框架”小组讨论(1500)。
4月14日(一)
暂无重要经济事件。
4月15日(二)
孟买--前美联储主席贝南克访问印度。
华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(料不会公布利率决定)。
4月16日(三)
暂无重要经济事件。
4月17日(四)
圣地亚哥--智利央行举行议息会议(2200)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 于春红; 审校 王兴亚)
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
路透迪拜4月18日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油炼油利润率周二 升至五周高位，此前原油价格下跌，因预计5月美国页岩油产量大增。 新加坡5月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 周二连续第 二日缩窄，较前日缩小22美分至每桶贴水3.72美元。 周二原油价格触及11日最低，因消息称，预计5月美国页岩油产量将 录得逾两年来最大月度增幅，令市场担心美国产量增加将让主要产油国减 少供应过剩的努力功亏一篑。 Thomson Reuters Oil Research的评估显示，预计4月流入东亚的燃 料油总量意外增加，接近650-700万吨，受助于来自中东和亚洲的运抵货 船数量异常多。 在洲际交易所(ICE)交易的380-cst跨月价差交易量反弹，此前两日交 易清淡。 近月380-cst 5月/6月跨月价差合约贴水较前日每吨缩小20美分，至 每吨30美分的正价差。成交超过万吨。 但7月/8月和8月/9月380-cst燃料油跨月价差周二下滑。