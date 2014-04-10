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亚洲 | 2014年 4月 10日 星期四 08:48 BJT

香港个股：佳兆业及其股东中国生命人寿投得深圳土地，代价68亿港元

路透香港4月10日 - 中国房地产商佳兆业集团 周四公布，公司联同其股东生命人寿投得深圳一幅土地，代价54亿元人民币（约68.09亿港元）。

佳兆业在联交所一份声明称，该幅土地位于深圳大鹏新区大鹏街道下沙社区G16301-0701的商用地块，建筑面积最高51.6万平方米，每平方米10,465元。

公司表示，“董事会认为，经考虑当前市况、该幅土地的地点、开发成本及开发潜力后，有关代价为公平合理。”

佳兆业与生命人寿将分别按51%及49%股权比例成立一间合营公司，以持有及开发该幅土地。

持有佳兆业15.2%股份的生命人寿，为中国全国性的专业人寿保险公司，并与佳兆业一样，总部设于深圳。

据稍早本地传媒报导称，是次土地拍卖获得多个财团参与竞投，包括由华润置地 、华侨城 、香港中旅 与招商地产 合组的财团。最终经过1小时的竞逐，21轮举牌竞拍下最终由佳兆业财团夺得，较底价34亿元人民币高出近六成。

佳兆业周三收报2.68港元，过去一个月累计跌逾3%。（完）

浏览联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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