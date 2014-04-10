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亚洲 | 2014年 4月 10日 星期四 08:43 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月10日

路透香港4月10日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周三收市价的比较。(1美元=7.7531港元      )
                                                                                            
 美股道琼工业指数      周三收高181.04点，或1.11%，报16,437.18点。因美联储会议记录暗示联储支
 撑经济立场强于预期。               
                                                                                            
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       163.990    1.47      29686            12.714       0.27
 中国铝业                       9.330    1.97      29137             2.893       1.17
 中国移动                      47.410    1.63     390215            73.515      -0.25
 中国人寿                      43.630    0.39      38801            22.551       0.23
 中石油                       112.630    0.13      21873             8.732       0.14
 中石化                        94.350    3.86      52278             7.315       0.07
 汇丰控股                      51.840    1.83    1917137            80.384       0.99
 中电信                        45.900    0.35      25594             3.559       0.81
 中国联通                      13.720    0.73     126362            10.637      -0.03
 兖州煤业                       7.850   -0.76      59108             6.086      -0.39
 华能国际                      40.570    0.15       9247             7.864      -0.08
 南方航空                      16.150    1.25       5472             2.504       0.98
 东方航空                      17.020    2.35       4609             2.639      -0.03
 中芯国际                       3.860    1.31      10966             0.599       1.45（完）
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