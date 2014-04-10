《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--4月10日

金属期市：期铜期铅和期锌均触及三个月低点，因地缘政治忧虑
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透香港4月10日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周三收市价的比较。(1美元=7.7531港元 ) 美股道琼工业指数 周三收高181.04点，或1.11%，报16,437.18点。因美联储会议记录暗示联储支 撑经济立场强于预期。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 163.990 1.47 29686 12.714 0.27 中国铝业 9.330 1.97 29137 2.893 1.17 中国移动 47.410 1.63 390215 73.515 -0.25 中国人寿 43.630 0.39 38801 22.551 0.23 中石油 112.630 0.13 21873 8.732 0.14 中石化 94.350 3.86 52278 7.315 0.07 汇丰控股 51.840 1.83 1917137 80.384 0.99 中电信 45.900 0.35 25594 3.559 0.81 中国联通 13.720 0.73 126362 10.637 -0.03 兖州煤业 7.850 -0.76 59108 6.086 -0.39 华能国际 40.570 0.15 9247 7.864 -0.08 南方航空 16.150 1.25 5472 2.504 0.98 东方航空 17.020 2.35 4609 2.639 -0.03 中芯国际 3.860 1.31 10966 0.599 1.45（完）
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
路透迪拜4月18日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油炼油利润率周二 升至五周高位，此前原油价格下跌，因预计5月美国页岩油产量大增。 新加坡5月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 周二连续第 二日缩窄，较前日缩小22美分至每桶贴水3.72美元。 周二原油价格触及11日最低，因消息称，预计5月美国页岩油产量将 录得逾两年来最大月度增幅，令市场担心美国产量增加将让主要产油国减 少供应过剩的努力功亏一篑。 Thomson Reuters Oil Research的评估显示，预计4月流入东亚的燃 料油总量意外增加，接近650-700万吨，受助于来自中东和亚洲的运抵货 船数量异常多。 在洲际交易所(ICE)交易的380-cst跨月价差交易量反弹，此前两日交 易清淡。 近月380-cst 5月/6月跨月价差合约贴水较前日每吨缩小20美分，至 每吨30美分的正价差。成交超过万吨。 但7月/8月和8月/9月380-cst燃料油跨月价差周二下滑。