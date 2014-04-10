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亚洲 | 2014年 4月 10日 星期四 08:59 BJT

台湾经济：服贸争议令台湾对外双边自贸谈判受阻--经济部长

路透台北4月10日 - 反服贸争议后续效应扩大，台湾经济部长张家祝表示，服贸争议之后，目前很多双边的对外经贸谈判进度生变，并非吓唬民众。

〞很多人认为我在吓唬民众，但我可以说，原来今年双边(自贸协议谈判)的，对方在观望，我们本来今年有很多想做的事，现在都十分困难。〞张家祝说。

他并称，台湾的周边国家比如中、日、韩都在进行自由贸易协议的洽签，若是他们将自贸协议签完，台湾的竞争力会受到很大的冲击。

经济日报援引未具名的消息人士指出，原本今年最可能与台湾签订自贸协定的智利，但服贸的延宕让煮熟的鸭子飞了。智利本是TPP成员国，且台湾与智利的经贸关联度低，谈判过程并不复杂。

除智利之外，包括菲律宾、以色列、印度和印尼双方都已进行可行性研究，是下一个FTA的口袋名单。

工商时报也称，张家祝于立院指出，区域全面经济伙伴协定（RCEP）目前占台湾贸易量达65.65%，占国内GDP36%。张家祝本预计，跨太平洋伙伴协定（TPP）预计今年完成协商、明年生效，RCEP则是明年谈完、后年生效。

工商援引张家祝表示，大陆占台湾出口量高达4成，强调南韩出口产品和台湾多数重叠，当前已非常竞争，一旦中韩FTA签署后，南韩直接享有关税优惠，台湾成为最大受害者。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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