台湾经济：服贸争议令台湾对外双边自贸谈判受阻--经济部长

金属期市：期铜期铅和期锌均触及三个月低点，因地缘政治忧虑
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透台北4月10日 - 反服贸争议后续效应扩大，台湾经济部长张家祝表示，服贸争议之后，目前很多双边的对外经贸谈判进度生变，并非吓唬民众。
〞很多人认为我在吓唬民众，但我可以说，原来今年双边(自贸协议谈判)的，对方在观望，我们本来今年有很多想做的事，现在都十分困难。〞张家祝说。
他并称，台湾的周边国家比如中、日、韩都在进行自由贸易协议的洽签，若是他们将自贸协议签完，台湾的竞争力会受到很大的冲击。
经济日报援引未具名的消息人士指出，原本今年最可能与台湾签订自贸协定的智利，但服贸的延宕让煮熟的鸭子飞了。智利本是TPP成员国，且台湾与智利的经贸关联度低，谈判过程并不复杂。
除智利之外，包括菲律宾、以色列、印度和印尼双方都已进行可行性研究，是下一个FTA的口袋名单。
工商时报也称，张家祝于立院指出，区域全面经济伙伴协定（RCEP）目前占台湾贸易量达65.65%，占国内GDP36%。张家祝本预计，跨太平洋伙伴协定（TPP）预计今年完成协商、明年生效，RCEP则是明年谈完、后年生效。
工商援引张家祝表示，大陆占台湾出口量高达4成，强调南韩出口产品和台湾多数重叠，当前已非常竞争，一旦中韩FTA签署后，南韩直接享有关税优惠，台湾成为最大受害者。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
路透迪拜4月18日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油炼油利润率周二 升至五周高位，此前原油价格下跌，因预计5月美国页岩油产量大增。 新加坡5月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 周二连续第 二日缩窄，较前日缩小22美分至每桶贴水3.72美元。 周二原油价格触及11日最低，因消息称，预计5月美国页岩油产量将 录得逾两年来最大月度增幅，令市场担心美国产量增加将让主要产油国减 少供应过剩的努力功亏一篑。 Thomson Reuters Oil Research的评估显示，预计4月流入东亚的燃 料油总量意外增加，接近650-700万吨，受助于来自中东和亚洲的运抵货 船数量异常多。 在洲际交易所(ICE)交易的380-cst跨月价差交易量反弹，此前两日交 易清淡。 近月380-cst 5月/6月跨月价差合约贴水较前日每吨缩小20美分，至 每吨30美分的正价差。成交超过万吨。 但7月/8月和8月/9月380-cst燃料油跨月价差周二下滑。