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亚洲 | 2014年 4月 10日 星期四 09:06 BJT

全球金市：现货金守在近两周高位，因加息忧虑缓解

美国整体交易所黄金库存升至786万盎司的10个月高点，实货买盘持续趋疲，凸显对亚洲需求放缓的担忧。

俄罗斯报纸Kommersant称，该国最大黄金矿商Polyus Gold 在考虑从伦敦证券交易所摘牌，从而将成为遵从官方要求、将资产带回国内的首家俄罗斯企业，以免遭西方制裁。

南非煤炭矿商Exxaro 希望将业务多样化，涉足铂族金属，并寻找机会，其中包括英美资源集团 已暗示可能剥离的资产。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/李爽 审校 戴素萍/李婷仪)
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