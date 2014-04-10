港报财经评论：突破百天线，恒指解困局--经济日报4月10日

突破百天线，恒指解困局/ 林瑞芬

人民币反弹，投资者信心改善。得中资股助力，恒指终步国指突破100天线，收报22,843，升1.09%，一触年初以来受限100天线的困局，守22,500反覆目标23,500至24,000。上证昨微涨0.33%至2,105。国指微涨0.57%，收10,380，第二日守于100天线，利好。据国家发改委网站昨刊登国务院“十二五”规划实施中期评估报告指，在“十二五”后半期及未来经济增长面临一定下行压力，应合理把握宏观经济政策的调控方向和力度，根据形势变化加大预调微调力度。为确保实现预期增长目标，报告提出三大方针：一是进一步健全宏观调控政策体系；二是积极防控并妥善化解财政金融风险；三是构建中长期内在稳定增长机制。由此可见，国策在维稳经济增长的大方向。

最近A股及H股走势明显改善，也是预期在首季经济放缓下中国会再出招维稳经济的下注。2012年至今经济情况相若，但2012年换届年下，政治需求维稳压力最大，政策最猛。到2013年为新一届政府首年，社会改革预期强烈，维稳政策较低调，变得有针对性。今年2014年，稳增长政策在4月2日公布，也是有针对性，包括小微企业减税、加快棚户区、铁路的建设等，更多从结构和节奏而非从总量扩张出发，政策空间预期较大，不过所遇的困难也大，因去年下半年抽高的融资成本对企业的压力较大，不排除之后还有加码的行动。

正如周二指内房股都有短线升势，中国海外 及华润置地 等涨0.7%及2.1%。微观前者也跟从世茂房地产 突破100天线，带动其他二、三线内房股的反弹，如中海宏洋 涨8.8%。华润置地收市后公布，3月份实现合同销售金额约38.3亿人民币，按月升64.4%。另有二、三线内房股合景泰富 公布3月预售额为17.38亿人民币，按月升27.6%。据德银引述中国海外高管指3月销售应比2月为佳，并预计4月又会较3月为佳，内房股的销售改善，相信有利股价进一步的反弹。中资股中，改革憧憬股中石化 亦突破7港元阻力持续抽升，昨收7.31港元，升3.5%，短线势先挑战7.5港元。中石化已动，认真留意同系的中石化冠德 ，昨收8.03港元。(B05)

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中国首季GDP，或见5年低/ 余少文

4月中下旬是首季业绩公布期，未来一周则是中国内地3月和首季宏观经济数据披露期。预料3月通胀反弹，加上制造业数据欠佳，首季GDP或只有7.3%，见5年低位。中国内地股市昨日回气，国企指数则一度高见10,443点，全日升58点或0.6%，收报10,380点，成交额160亿港元，随大市上升的主板H股回落至50%；而红筹指数升29点或0.7%，收报4,305点，成交额73亿港元。虽然国指重上牛熊分界线，指数由去年12月高位11,638点跌至今年3月低位9,159点，下跌2,479点，以0.5倍反弹为10,398点，指数昨日便在这水平争持。

乐观是指数10天和20天平均线先后升越50天平均线，发出“黄金交叉”讯号。只要指数守住过去两周的10,000点至10,200点的小型密集区，也是250天线附近，可以上试10,691点，是指数在上述跌浪反弹0.618倍所在，然后挑战11,000点和11,600点。由于国指过去两年半在9,000点至12,000点区间上落，指数可以再冲击12,000点，但指数上冲动力，中国内地经济和政策会是关键所在。内银股等去年第四季业绩好过预期，是国指由9,200点回升至目前高位的原因之一，但4月份市场焦点是未来一周的3月和首季宏观经济数据披露，然后是中旬至下旬的中资股首季业绩公布，若然经济数据好，再加上公司首季业绩承接去年末季好景而增长，国指升至12,000点并不是问题，只是3月和首季经济数据或欠佳。

3月进出口贸易数据今日公布，预期2月下跌的出口增长可以止跌回升，但进口增长可能降至9个月低位见3.9%，明年公布的CPI和PPI会继续转差，前者可能升至2.4%，后者跌幅扩大至-2.2%，会是8个月来最差。至于3月新增贷款可能增加至1万亿人民币，但货币供应量M2增长会维持13.3%，或反映中国仍然收紧流动性。上述数据并非太好，尤其制造业首季表现欠佳，预期首季GDP只有7.3%，会是5年来最低的一季，也低于国务院订下的今年GDP增长目标7.5%左右。若然经济不如人意，中国内地股市以及本港中资股应该无运行，惟有中国出招刺激经济，GDP在余下三季才有机会重上7.5%，从而令全年GDP达标。故憧憬中国出手会是刺激大市走高的动力，也可以抵销经济差的利淡因素。(B06)