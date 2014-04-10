新闻稿：中国一季度外贸进出口同比下降，运行基本处于合理区间--海关

(以下内容为中国海关4月10日就一季度外贸数据发布的新闻稿和答记者问)

*新闻稿：中国一季度进出口同比下降 预计二季度出口相对乐观 海关总署今天发布最新外贸情况。据海关统计，2014年一季度，我国进出口总值5.9万亿元人民币，比去年同期（下同）下降3.7%。其中，出口3万亿元，下降6.1%；进口2.9万亿元，下降1.2%；贸易顺差1028.3亿元，收窄60.9%。

3月份，我国进出口总值2.03万亿元人民币，下降11.5%。其中，出口1.04万亿元，下降9.2%；进口0.99万亿元，下降13.8%；贸易顺差468.6亿元，去年同期为贸易逆差67.1亿元。

按美元计价，一季度，我国进出口总值9658.8亿美元，下降1%。其中，出口4913.1亿美元，下降3.4%；进口4745.7亿美元，增长1.6%；贸易顺差167.4亿美元，收窄59.7%。

3月份，我国进出口总值3325.2亿美元，下降9%。其中，出口1701.1亿美元，下降6.6%；进口1624.1亿美元，下降11.3%；贸易顺差77.1亿美元，去年同期为贸易逆差9.6亿美元。

今年一季度我国外贸进出口主要呈现以下特点：首先，一般贸易平稳增长，加工贸易明显下降。一季度，我国一般贸易进出口3.26万亿元，增长6.4%，占我外贸总值的55.2%。一般贸易项下逆差2223.8亿元，扩大76.9%。同期，我国加工贸易进出口1.87万亿元，下降8%，占我外贸总值的31.6%。加工贸易项下顺差5034亿元，收窄4.9%。

第二，对欧美日和东盟等主要伙伴贸易增长，对港贸易大幅下降。一季度，中欧双边贸易总值为8357.3亿元，增长6.3%，占我外贸总值的14.2%。中美双边贸易总值为7492.2亿元，增长0.9%，占我外贸总值的12.7%。与东盟双边贸易总值为6429.3亿元，增长2%，占我外贸总值的10.9%。中日双边贸易总值为4565.4亿元，增长2.6%，占我外贸总值的7.7%。

一季度，内地与香港双边贸易总值为4603.2亿元，下降33.3%，占内地外贸总值的7.8%。

第三，广东、江苏等7个省市对外贸易合计所占比重回落，中西部外贸出口动力较强。一季度，广东进出口总值1.36万亿元，继续位列全国第一。同期，江苏和上海进出口总值分别为7770.3亿和6693亿元，北京（含中央在京单位）进出口6664.3亿元。此外，浙江、山东和福建进出口总值分别为4641.1亿、4029.4亿和2372.8亿元。上述7省市进出口值合计占我进出口总值的77.6%，较去年同期回落3.1个百分点。

从出口方面来看，一季度，重庆、四川、江西、陕西和甘肃等部分中西部省市的出口增速分别为61.4%、14.8%、13.8%、38.9%和1.1倍，明显高于同期我国出口总体增速。

第四，外商投资企业、民营企业进出口下降，国有企业进出口增长。一季度，外商投资企业进出口2.72万亿元，下降1.2%，占我外贸总值的46.1%。民营企业进出口1.9万亿元，下降9.1%，占32.2%。

同期，国有企业进出口1.13万亿元，增长2%，占19.1%。

第五，机电产品、传统劳动密集型产品出口下降。一季度，我国出口机电产品1.71万亿元，下降8.8%，占我外贸出口总值的56.9%。同期，服装、纺织品、鞋类、家具、塑料制品、箱包和玩具等7大类劳动密集型产品合计出口5931.8亿元，下降2.7%，占19.8%。

第六，主要大宗商品进口量增价跌。一季度，我国进口铁矿石2.22亿吨，增长19.4%，进口均价每吨781.9元，下跌8%；煤8396.4万吨，增加5.1%，进口均价为每吨493.7元，下跌14.2%；原油7472.4万吨，增加8.3%，进口均价为每吨4817.1元，下跌4.7%；大豆1534.6万吨，增加33.5%，进口均价为每吨3516.1元，下跌10%；铜133.4万吨，增加37.8%，进口均价为每吨4.62万元，下跌11.2%。同期，进口成品油854.2万吨，减少18.1%，进口均价为每吨4886.9元，下跌1%。此外，进口汽车30.8万辆，增长42.5%。

出口先导指数显示未来出口相对乐观。今年3月份，我国外贸出口先导指数为41.7，较上月提升0.4，且今年1月至3月的平均指数为41.6，较去年第四季度的39.4有明显上升，预计今年二季度我国出口相对乐观，增速较一季度将有所回升。

*海关总署新闻发言人就一季度进出口答记者问

4月10日，海关总署发布了我国一季度进出口统计数据。海关总署新闻发言人、综合统计司司长郑跃声就有关情况回答了记者的提问。

记者：今年一季度，我国外贸进出口、出口和进口呈现同比下降的态势，这是否表明我国外贸下行压力在加大？

郑跃声：据海关统计，今年一季度我国进出口总值5.9万亿元人民币，比去年同期下降3.7%。其中，出口下降6.1%，进口下降1.2%。从数字上看，今年一季度进出口、出口和进口呈现同比下降的态势，而且出口下降得更多一些，这说明当前我国外贸确实遇到了一些困难，但我们不能高估这种困难。去年一季度，我国外贸进出口中存在一些特别的因素，推高了同比基数，所以并不能就此简单的认为我国外贸出现了衰退。

记者：您能否为我们详细解读分析一季度外贸的形势？

郑跃声：我认为，如果扣除去年同期存在的一些特别因素的影响，我国外贸进出口仍然运行在一个基本合理的区间。这可从以下几个方面来看：

第一，我们对主要贸易伙伴的进出口仍然保持增势，只有对港贸易大幅下降。今年一季度，我国与欧盟、美国、日本和东盟等前几大主要贸易伙伴的进出口都还保持增长，其中，对欧盟双边贸易增长6.3%，对美国增长0.9%，对东盟增长2%，对日本增长2.6%。只有内地对香港进出口大幅下降33.3%，这一降幅直接影响总体进出口增速近4个百分点。去年4月中旬以后，内地对港贸易恢复正常。由此可以预判，今年5月份起，内地对港出口增速将明显回升，同时将带动总体出口和进出口增速的提高。

第二，一般贸易进出口仍然保持良好增长态势，外贸企业自主发展能力逐步增强。目前，反映我国对外贸易自主发展能力的一般贸易，在我国外贸进出口总值中的比重已经超过50%达到55.2%，比去年同期提升5.3个百分点。今年一季度，一般贸易进出口实现增长6.4%的好成绩，其中一般贸易出口增长3.4%、进口增长9.2%。这表明我国对外贸易方式的结构在不断优化，外贸企业自主发展的能力在不断增强、效益也在不断提高。

第三，手机、汽车零件等产品出口仍保持增长，劳动密集型产品出口也还具有较好的基础。今年一季度，我国机电产品总体出口虽然同比下降，但手机、汽车零件、电线电缆、灯具等出口值较大的产品同比仍保持增长。传统劳动密集型产品的出口虽然在前2个月出口下降6.4%，但3月份当月出口恢复6.8%的同比正增长，仍然具有较好的基础和竞争优势。

第四，国际市场大宗商品价格低迷拉低了进口增速，但国内市场对主要大宗商品的进口量仍在增加。今年一季度，我国总体进口价格指数为95，表明一季度我国总体进口价格同比下跌5%，大大拉低了总体进口增速。但今年一季度我国主要大宗商品进口量与去年同期相比还是普遍增加，一季度总体进口物量指数为104，意味着总体进口数量增加4%，这表明尽管我国国内经济运行下行的压力较大，但对大宗商品的需求没有明显减少，进口需求保持了较大的稳定性。

第五，汇率因素影响以人民币计价的增长速度。今年一季度，我国外贸进出口以人民币计价总体同比下降3.7%，以美元计价总体同比下降1%。由于汇率波动因素，影响了以人民币计价进出口增速约2.7个百分点。如果按美元计价，今年一季度，我国进出口总值下降1%，其中出口下降3.4%，进口则增长1.6%。

综合上述原因，我认为，今年一季度我国外贸进出口同比出现下降只是暂时的、短期的，随着去年一些特别因素的影响在4月中旬之后明显减弱，从5月份起我国进出口同比将恢复增长，并进入一个较为平稳的温和增长阶段。

记者：您能否对今年全年的外贸形势作一个预测？

郑跃声：尽管当前世界经济形势依然错综复杂，主要经济体经济走势出现分化，全球范围内新的经济增长点乏善可陈，但是今年我国外贸发展还是存在不少的积极因素，将助推我国外贸进出口的增长，并步入一个温和增长期。

我认为，这些积极因素主要有以下几个方面：

一是世界经济总体上呈现回暖迹象，全球贸易增长预期有所好转。最近，国际货币基金组织、经合组织、世界银行等国际机构普遍认为2014年的全球经济增长预期均好于2013年，并认为2014年世界经济加快增长的主要动力来自于发达经济体，引领世界经济复苏。世界贸易组织对2014年的全球贸易增长预期也高于2013年。因此，2014年我国对外贸易进出口的外部环境将出现好转。

二是深化改革为外贸稳定增长营造了良好的政策环境。今年，国务院提出开创高水平的对外开放新局面，推广自由贸易试验区试点、扩展内陆沿边开放，鼓励短缺产品进口和大型成套设备出口，抓紧推进“一带一路”、孟中印缅和中巴经济走廊建设等工作任务。加上今年政府将进一步深化改革，加大简政放权力度，进行体制机制的创新。这些重要决策部署、政策措施的贯彻落实和改革红利的持续释放，都为我国外贸稳定增长营造了良好的政策环境，同时也不断增强我国外贸企业的信心、激发外贸企业的创新活力，有利于外贸企业在激烈的国际竞争中主动培育和发展新的竞争优势。

三是“走出去”步伐加快，带动与投资相关产品出口增长。近年来，我国“走出去”战略实施效果显着，对外投资合作的规模不断扩大。根据联合国世界投资报告统计，2012年中国已经成为全球第三大对外投资国。商务部数据显示，截至2013年底，我国累计非金融类对外直接投资存量达到5257亿美元；2013年，我国对外承包工程业务新签合同额为1716.3亿美元，同比增长9.6%。对外投资与经济合作的较快增长，将带动我国与投资相关的成套设备等产品出口的增长和出料加工贸易的增长。

四是中国外贸出口先导指数显示未来2-3个月的出口相对乐观。今年3月，我国外贸出口先导指数为41.7，较上月提升0.4。一季度出口先导指数月度平均值为41.6，较去年四季度的39.4有明显上升。预计二季度我国出口相对乐观，增速较一季度有所回升。

当然，目前我国外贸领域还存在传统贸易竞争力优势削弱，来自周边国家和地区的竞争日趋激烈，与主要贸易伙伴的贸易摩擦增多等不利因素。但从全年来看，只要抓住发展机遇，积极培育外贸企业综合竞争优势，我国对外贸易进出口实现7.5%的增长目标还是有可能的，而且在总体发展的质量和效益上也会得到进一步改善。（完）

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