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货币新闻 | 2014年 4月 10日 星期四 09:21 BJT

台湾汇市：台币随韩元强升至三个月高位，FED会议记录令美元多头失望

路透台北4月10日 - 台币兑美元 盘初升逾2角以上，由于国际美元走疲，台币随韩元大涨，不但升破30整数关卡，也创下三月来高位。

本地时间09:12，台币兑美元升2.38角报29.924，台币盘中一度升至29.910，这创下1月2日以来的盘中高位，当日盘中台币汇价最高来到29.770。

美元指数连跌四日后，周四在亚洲市场早盘触及三周低点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的会议记录令美元多头感到失望。

韩国央行稍早宣布维持指标利率在2.50%不变，符合路透预估。周四早盘韩元一度脱离六年高位，但随后又走强，本地时间0908，韩元兑美元报1,032.6/1,032.9，升幅约是0.85%。

韩国企划财政部高官Choi Hee-nam周四表示，韩国正密切关注外资动向和金融市场，并称不乐见近期的韩元 涨势。 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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