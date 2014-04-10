台湾汇市：台币随韩元强升至三个月高位，FED会议记录令美元多头失望

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透台北4月10日 - 台币兑美元 盘初升逾2角以上，由于国际美元走疲，台币随韩元大涨，不但升破30整数关卡，也创下三月来高位。
本地时间09:12，台币兑美元升2.38角报29.924，台币盘中一度升至29.910，这创下1月2日以来的盘中高位，当日盘中台币汇价最高来到29.770。
美元指数连跌四日后，周四在亚洲市场早盘触及三周低点，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的会议记录令美元多头感到失望。
韩国央行稍早宣布维持指标利率在2.50%不变，符合路透预估。周四早盘韩元一度脱离六年高位，但随后又走强，本地时间0908，韩元兑美元报1,032.6/1,032.9，升幅约是0.85%。
韩国企划财政部高官Choi Hee-nam周四表示，韩国正密切关注外资动向和金融市场，并称不乐见近期的韩元 涨势。 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。