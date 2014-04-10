台湾汇市：台币随韩元强升至三个月高位，FED会议记录令美元多头失望

金属期市：期铜期铅和期锌均触及三个月低点，因地缘政治忧虑

路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。