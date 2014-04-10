港报财经评论：资金逆转买新兴市场--信报4月10日

资金逆转买新兴市场/ 习广思

放水憧憬落空，日股跌完再跌。日本政府4月正式上调销售税，市场原本预期央行在第一季尾为量宽加码，以减低销售税的负面影响，惟最后没有发生，日股连续三星期有外资流出股市。日央行行长黑田东彦昨天的一番说话，令等待放水多时的投资者十分失望。黑田说，日本经济正产生良性循环，上调消费税的影响有限，经济正在温和复苏，目前没有加码量宽的需要。黑田变“鹰”，日经指数昨天下跌2.1%，年初至今已累跌12%。投资者对央行放水的憧憬一直未有停止过，目前欧美日三个市场，欧洲出口术讲明有放水条件，市场大部分人士预期日本始终要加码量宽。彭博早前访问了36名分析师，有72%人预期日本将在7月或之前再推新一轮量宽，包括加码每年购买ETF的规模，理由是日本在6月数据出台后，或需要向现实低头，并下调核心通胀预测，并作出放松。

另外，日本政府正计划在2015年10月把消费税上调至10%，安倍需要在年底作出决定，如果日本政府拖到8月后才决定放水，可能未必够时间刺激GDP在第三季回升。按此时间推论，在日本未打算放水的情况下，第二季日股恐怕难有运行。周二晚美股回升，科技股反弹，带动港股上升。恒指昨天高位见22,933点，挑战23,000点，及后内地A股回软，恒指收报22,843点；大市成交额709亿港元。蓝筹股升势颇为全面，旧经济中资股以油股及电讯股升幅较为明显，汇控 及利丰 续涨，而进一步推高恒指的腾讯 及濠赌股反弹。

资金逆转买落后的趋势持续，大行不断修改推介名单，近期推介受惠“微刺激”措施的中资股，其中基建股续可看好。中国铁路总公司表示，今年新开工项目由44项增加到48项，全国铁路固定资产投资由7,000亿人民币，增至7,200亿人民币。尽管规模没有大幅增加，但对投资者而言，规模再细也是利好因素，多只基建股继续上涨。新经济股跌势未止，但部分股份急跌后反弹，且获得大行推介。瑞信点名看好金风科技 ，股价在150天线见反弹。龙源 早前因业绩不符预期而急挫，昨天公布首季发电量数据，且获德银看好，股价上升8.8%；然而，整体新能源股份未跌完，投资者要吸纳需要有耐性。(B01)

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储局议息纪录有利美元回升/ 苏子

市场正等待今晨联储局公布的3月议息纪录，相信议息纪录会为美元提供一定的支持力，因为纪录内容或会包括鹰派委员的一些支持加息的理由，市场或趁机把近日回软的美元再次炒高。美元表现淡静，未见承接上日的弱势进一步走低；美汇指数在前天虽然曾下破上月24日的79.75低位，但破位后仅低见79.71便已止跌回稳，未见出现更大的沽压，反映前天的下跌主要由止蚀沽盘所推动；市场上暂时并没有太多的跟进沽盘入市，而这或与市场要待知悉议息纪录结果后才采取行动有关。如议息纪录成功把美汇指数推回80心理关口以上，相信前天的破位急跌有机会为走势陷阱，稍后美汇指数料会再度挑战20天保历加通道的80.6顶部阻力；若能有效突破，料会进一步挑战2月12日的80.83高位阻力。

美元兑日圆的走势如预期般向下大幅走低。从价位走势上看，前天美元兑日圆的下挫主要是由平仓沽盘所带动。短线而言，要看看市场上会否在美元兑日圆跌至102日圆关口以下时采取积极的趁低吸纳行动，使汇价可以重返50天平均线阻力以上波动及收市。若美元兑日圆的反弹一直乏力升回50天平均线阻力以上，并且更失守前天的101.52日圆低位收市，相信届时美元兑日圆的平仓沽盘压力将会进一步增加，从而令到200天平均线及2月4日所造的100.73日圆低位顺利跌破的可能性明显上升。

纽元兑美元连日来的表现极为反覆。上周二至四纽元兑美元连跌三个交易天，除连续跌破10天及20天平均线支持外，更在日线图上呈现三只乌鸦的逆转形态。但到上周五汇价却在技术走势明显转劣下出现V形反弹。昨天纽元兑美元在欧洲市已微破上周二的0.8701美元高位，暂时最高曾见0.8708美元，完全收复上周二至四的所有失地。但如此反覆的走势，反相信纽元兑美元似在营造一个大型见顶形态。短线而言，纽元兑美元要跌破0.85美元关口收市，才可确认见顶，否则在汇价造顶期间不宜看得太淡。(B08)