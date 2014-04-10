《香港报摘》--其他报纸重要消息4月10日

*明报：

--国际货币基金（IMF）在每年一度报告中提出，香港银行对中国内地企业贷款已占总贷款的19%，随着中港两地不断融合，当局须密切注视相关风险。

--停牌超过一年半的民企中国金石 周三复牌一度急挫逾40%，公司称，大股东黄贤优遭有香港“收楼大王”之称的杨世杭入禀追讨8,700万股股份。

*星岛日报：

--前政务司司长唐英年位于九龙塘约道七号的大宅僭建地库一案，被指向屋宇署作失实陈述及加建天窗的建筑师、结构工程师及承建商，昨被裁定票控不成立，并兼得讼费。

--中国面料及纱线生产商宏太 今日起公开招股，集资最多2.05亿港元。

*苹果日报：

--中国儿童网上游戏营运商百奥家庭 公开招股仅获89%认购率，今天挂牌前夕在辉立证券暗盘市场以低于招股价2.15港元2.3%收市，每手股份账面蚀100港元。

--据万科 内部消息称，公司近期开售的两个北京楼盘均受当地政府限价指令，交房标准由精装修降格为毛坯房，变相压低售价近两成，并非减价。

*东方日报：

--日本雅虎透过代购公司在日本雅虎购物的中国内地网民，将可以阿里巴巴IPO-ALIB.N关联的支付宝进行支付，试图以“借道”方式吸引中国内地网民于日本雅虎进行网购。

--TCL集团 董事长李东生表示，集团正申请第三方支付牌照，并透露已参股惠州农商银行8%股份，亦有意继续于广东及深圳争取参股民营银行机会。

*文汇报：

--永隆银行助理总经理及零售银行部主管锺少权称，香港人民币业务竞争愈趋白热化，不少大型银行担心人民币流失至中小型银行，故推出高息优惠吸客，未来会否继续加息要视乎产品收益。

--大连港集团首季完成货物吞吐量8,962.5万吨，同比增幅6.1%，其中，油品、矿石、钢材、汽车等大宗货种增幅明显。

*大公报：

--政府推出多幅小型地皮招标，其中港岛筲箕湾爱勤道住宅地获永泰地产 以楼面尺价达9,396港元投得，为市场预期上限。

--长实 投资部董事郭子威在上海表示，年内计划共推1,000套公寓和别墅房销售，按当前市价计算，预料可套现逾30亿元。（完）

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