《香港报摘》--其他报纸重要消息4月10日

金属期市：期铜期铅和期锌均触及三个月低点，因地缘政治忧虑
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
*明报：
--国际货币基金（IMF）在每年一度报告中提出，香港银行对中国内地企业贷款已占总贷款的19%，随着中港两地不断融合，当局须密切注视相关风险。
--停牌超过一年半的民企中国金石 周三复牌一度急挫逾40%，公司称，大股东黄贤优遭有香港“收楼大王”之称的杨世杭入禀追讨8,700万股股份。
*星岛日报：
--前政务司司长唐英年位于九龙塘约道七号的大宅僭建地库一案，被指向屋宇署作失实陈述及加建天窗的建筑师、结构工程师及承建商，昨被裁定票控不成立，并兼得讼费。
--中国面料及纱线生产商宏太 今日起公开招股，集资最多2.05亿港元。
*苹果日报：
--中国儿童网上游戏营运商百奥家庭 公开招股仅获89%认购率，今天挂牌前夕在辉立证券暗盘市场以低于招股价2.15港元2.3%收市，每手股份账面蚀100港元。
--据万科 内部消息称，公司近期开售的两个北京楼盘均受当地政府限价指令，交房标准由精装修降格为毛坯房，变相压低售价近两成，并非减价。
*东方日报：
--日本雅虎透过代购公司在日本雅虎购物的中国内地网民，将可以阿里巴巴IPO-ALIB.N关联的支付宝进行支付，试图以“借道”方式吸引中国内地网民于日本雅虎进行网购。
--TCL集团 董事长李东生表示，集团正申请第三方支付牌照，并透露已参股惠州农商银行8%股份，亦有意继续于广东及深圳争取参股民营银行机会。
*文汇报：
--永隆银行助理总经理及零售银行部主管锺少权称，香港人民币业务竞争愈趋白热化，不少大型银行担心人民币流失至中小型银行，故推出高息优惠吸客，未来会否继续加息要视乎产品收益。
--大连港集团首季完成货物吞吐量8,962.5万吨，同比增幅6.1%，其中，油品、矿石、钢材、汽车等大宗货种增幅明显。
*大公报：
--政府推出多幅小型地皮招标，其中港岛筲箕湾爱勤道住宅地获永泰地产 以楼面尺价达9,396港元投得，为市场预期上限。
--长实 投资部董事郭子威在上海表示，年内计划共推1,000套公寓和别墅房销售，按当前市价计算，预料可套现逾30亿元。（完）
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路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
路透迪拜4月18日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油炼油利润率周二 升至五周高位，此前原油价格下跌，因预计5月美国页岩油产量大增。 新加坡5月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 周二连续第 二日缩窄，较前日缩小22美分至每桶贴水3.72美元。 周二原油价格触及11日最低，因消息称，预计5月美国页岩油产量将 录得逾两年来最大月度增幅，令市场担心美国产量增加将让主要产油国减 少供应过剩的努力功亏一篑。 Thomson Reuters Oil Research的评估显示，预计4月流入东亚的燃 料油总量意外增加，接近650-700万吨，受助于来自中东和亚洲的运抵货 船数量异常多。 在洲际交易所(ICE)交易的380-cst跨月价差交易量反弹，此前两日交 易清淡。 近月380-cst 5月/6月跨月价差合约贴水较前日每吨缩小20美分，至 每吨30美分的正价差。成交超过万吨。 但7月/8月和8月/9月380-cst燃料油跨月价差周二下滑。