港报社评：唐宫僭建事实俱在，工程责任仍属悬案--明报4月10日

前任政务司长唐英年在九龙塘约道大宅的地库僭建，负责工程的建筑师、结构工程师及承建商，昨日获法官裁定控罪不成立。唐宅地库僭建，由于涉及司级高官和规模庞大等因素，各方罕有地动用大量司法资源应对，不过，若认为此案会警惕和阻吓市民僭建，相信效用不大，因为裁决结果未能产生这样的作用。

法官判处建筑师、结构工程师及承建商罪名不成立，主要认为没有直接证据显示僭建部分是在2007年取得入伙纸之前建造，而法官对控方3名证人的口供，都不予接纳。

法官接纳辩方专家证人的供辞，证人指出唐宅地库的34条支柱，有16条曾经改动，但是在2006年呈交的图则没有显示，由此证明僭建部分在取得入伙纸后才建成，云云，法官认为讲法合理和有逻辑，予以接纳。支柱改动而图则没有显示，从而推论僭建时间，是否完全无疑点，有值得商榷之处，例如不能排除支柱安排与图则，原本就不同等等。法官以此作为裁决依据，同时折射出检控举证缺失之处。

综观案件历程，不乏法律技术斧凿雕琢痕迹，不过都是在许可程序下运行。不过，即使如此，这宗万衆瞩目的唐宅地库僭建案，最终由郭妤浅承认控罪、罚款11万元了结，与一般人的认知有明显落差。

昨日，唐英年对裁决表示欢迎，并再次就僭建使得有关专业人士及其家人不安，深感抱歉，期望整件事可以告一段落。唐宅地库僭建还未找出工程负责人，政务司长（当年为财政司长）名下物业有2,250方尺僭建地库，唐英年难道不应该就此向市民有所交代？抱歉对象包括市民在内，是唐英年起码要做的表达。(A04)