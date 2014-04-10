港报社评：唐宫僭建事实俱在，工程责任仍属悬案--明报4月10日

金属期市：期铜期铅和期锌均触及三个月低点，因地缘政治忧虑
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
前任政务司长唐英年在九龙塘约道大宅的地库僭建，负责工程的建筑师、结构工程师及承建商，昨日获法官裁定控罪不成立。唐宅地库僭建，由于涉及司级高官和规模庞大等因素，各方罕有地动用大量司法资源应对，不过，若认为此案会警惕和阻吓市民僭建，相信效用不大，因为裁决结果未能产生这样的作用。
法官判处建筑师、结构工程师及承建商罪名不成立，主要认为没有直接证据显示僭建部分是在2007年取得入伙纸之前建造，而法官对控方3名证人的口供，都不予接纳。
法官接纳辩方专家证人的供辞，证人指出唐宅地库的34条支柱，有16条曾经改动，但是在2006年呈交的图则没有显示，由此证明僭建部分在取得入伙纸后才建成，云云，法官认为讲法合理和有逻辑，予以接纳。支柱改动而图则没有显示，从而推论僭建时间，是否完全无疑点，有值得商榷之处，例如不能排除支柱安排与图则，原本就不同等等。法官以此作为裁决依据，同时折射出检控举证缺失之处。
综观案件历程，不乏法律技术斧凿雕琢痕迹，不过都是在许可程序下运行。不过，即使如此，这宗万衆瞩目的唐宅地库僭建案，最终由郭妤浅承认控罪、罚款11万元了结，与一般人的认知有明显落差。
昨日，唐英年对裁决表示欢迎，并再次就僭建使得有关专业人士及其家人不安，深感抱歉，期望整件事可以告一段落。唐宅地库僭建还未找出工程负责人，政务司长（当年为财政司长）名下物业有2,250方尺僭建地库，唐英年难道不应该就此向市民有所交代？抱歉对象包括市民在内，是唐英年起码要做的表达。(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
路透迪拜4月18日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油炼油利润率周二 升至五周高位，此前原油价格下跌，因预计5月美国页岩油产量大增。 新加坡5月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 周二连续第 二日缩窄，较前日缩小22美分至每桶贴水3.72美元。 周二原油价格触及11日最低，因消息称，预计5月美国页岩油产量将 录得逾两年来最大月度增幅，令市场担心美国产量增加将让主要产油国减 少供应过剩的努力功亏一篑。 Thomson Reuters Oil Research的评估显示，预计4月流入东亚的燃 料油总量意外增加，接近650-700万吨，受助于来自中东和亚洲的运抵货 船数量异常多。 在洲际交易所(ICE)交易的380-cst跨月价差交易量反弹，此前两日交 易清淡。 近月380-cst 5月/6月跨月价差合约贴水较前日每吨缩小20美分，至 每吨30美分的正价差。成交超过万吨。 但7月/8月和8月/9月380-cst燃料油跨月价差周二下滑。