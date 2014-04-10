港报社评：借美压华，港普选反添忧--星岛日报4月10日

金属期市：期铜期铅和期锌均触及三个月低点，因地缘政治忧虑
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
美国国防部长哈格尔访华，一方面获中国党政军最高层给足面子，另一方面在钓鱼台和南海等问题上出现针锋相对，中国外交官更在纽约警告美国不要搞＂亚洲北约＂推动冷战，显示中美在设法构建＂新型大国关系＂时，彼此戒心仍然相当大。
香港虽然不是美国盟友，但是基于长期英治的历史原因，现在又是中国境内奉行资本主义制度的特别行政区，是中美的其中一个角力场。部分民主派人士与美国关系不俗，希望美国担任＂监督＂香港落实两制的保护伞。
前政务司司长陈方安生和民主党元老李柱铭近日美加之行，在白宫获得副总统拜登精心安排＂路过＂会晤，同日《纽约时报》发表题为《保护香港自治》的社论，不值得泛民为得到美国撑腰而自喜。
外交部昨日指美国做法错误，香港政治发展是中国的内政，希望美国不以任何形式干涉。主理香港事务的中央政治局常委张德江，上月在北京出席港区人大会议时，已经指香港政制发展不能损害国家主权、安全和发展利益。
中央一直防范美国在港扶植亲美势力，担心加强港人离心。泛民与美国走得愈密，北京防范之心就更重，普选特首关卡可能设得更严。以目前政制发展商讨进入敏感时刻，陈方安生与李柱铭的拜登之会，并不利于立法会议员与中央官员上海之会的气氛，为争取民主可能适得其反。(A05)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
路透迪拜4月18日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油炼油利润率周二 升至五周高位，此前原油价格下跌，因预计5月美国页岩油产量大增。 新加坡5月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 周二连续第 二日缩窄，较前日缩小22美分至每桶贴水3.72美元。 周二原油价格触及11日最低，因消息称，预计5月美国页岩油产量将 录得逾两年来最大月度增幅，令市场担心美国产量增加将让主要产油国减 少供应过剩的努力功亏一篑。 Thomson Reuters Oil Research的评估显示，预计4月流入东亚的燃 料油总量意外增加，接近650-700万吨，受助于来自中东和亚洲的运抵货 船数量异常多。 在洲际交易所(ICE)交易的380-cst跨月价差交易量反弹，此前两日交 易清淡。 近月380-cst 5月/6月跨月价差合约贴水较前日每吨缩小20美分，至 每吨30美分的正价差。成交超过万吨。 但7月/8月和8月/9月380-cst燃料油跨月价差周二下滑。