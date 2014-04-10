港报社评：借美压华，港普选反添忧--星岛日报4月10日

美国国防部长哈格尔访华，一方面获中国党政军最高层给足面子，另一方面在钓鱼台和南海等问题上出现针锋相对，中国外交官更在纽约警告美国不要搞＂亚洲北约＂推动冷战，显示中美在设法构建＂新型大国关系＂时，彼此戒心仍然相当大。

香港虽然不是美国盟友，但是基于长期英治的历史原因，现在又是中国境内奉行资本主义制度的特别行政区，是中美的其中一个角力场。部分民主派人士与美国关系不俗，希望美国担任＂监督＂香港落实两制的保护伞。

前政务司司长陈方安生和民主党元老李柱铭近日美加之行，在白宫获得副总统拜登精心安排＂路过＂会晤，同日《纽约时报》发表题为《保护香港自治》的社论，不值得泛民为得到美国撑腰而自喜。

外交部昨日指美国做法错误，香港政治发展是中国的内政，希望美国不以任何形式干涉。主理香港事务的中央政治局常委张德江，上月在北京出席港区人大会议时，已经指香港政制发展不能损害国家主权、安全和发展利益。

中央一直防范美国在港扶植亲美势力，担心加强港人离心。泛民与美国走得愈密，北京防范之心就更重，普选特首关卡可能设得更严。以目前政制发展商讨进入敏感时刻，陈方安生与李柱铭的拜登之会，并不利于立法会议员与中央官员上海之会的气氛，为争取民主可能适得其反。(A05)