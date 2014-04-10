中国个股：金地集团连遭举牌，公司控股权博弈进入新阶段

路透上海4月10日 - 中国房地产商金地集团 公告称，收到安邦人寿保险股份通知，其通过二级市场交易累计持有公司股权已达到5%；同时收到生命人寿保险股份有限公司通知，其通过二级市场交易累计持有公司有股东表决权股份数达5.75亿股，占公司总股本比例为12.865%。

上海证券报报导指出，公司两大险资股东同时发函披露了各自最新持股情况，将金地集团股东“话语权之争”引入新阶段，不过，胜负仍难预料。

金地集团公告并称，将核实第一大股东是否发生变更，并将在核实确定后督促相关信息披露义务人根据《上市公司收购管理办法》及相关法律、法规及时履行信息披露义务。

上证报并指出，表面来看，福田投资目前拥有表决权的股份比例为12.831%，但因其中的4.808%是受生命人寿委托，故在今年6月30日委托到期后，生命人寿所拥有的股权比例将达到17.673%，持股比例高出福田投资9.65%。

因此，在此背景下，始终未亮明态度的安邦保险将左右金地集团的控股权归属：其若“结盟”生命人寿，金地集团无疑将迎来“险资当家”的新时代；反之，其若助力福田投资阻击生命人寿，那么两大阵营的股权争夺则仍难见分晓。

金地集团于4月8日召开董事会。最新推出的董事会人员名单中，董事会成员拟由原来的十二名增至十四名，其中生命人寿和安邦保险各有1名进驻，而以凌克为代表的核心经营班底仍把持大部分席位，主掌经营运作大权。

资料显示， 从2013年至今，生命人寿频繁在二级市场增持金地集团股份。2013年11月27日晚间，金地集团发布公告称，生命人寿通过二级市场交易累计持有金地集团有表决权股份比例已达5%。2014年2月11日晚间公告再度升级，生命人寿持有公司有表决权股份比例已达10%。

而就在安邦人寿之前，安邦保险集团旗下另一子公司安邦财险去年12月初已先行举牌金地集团。以旗下两大险资子公司为平台，安邦保险集团所持金地集团股权比例已悄然增至10%。