中国个股：金地集团连遭举牌，公司控股权博弈进入新阶段

金属期市：期铜期铅和期锌均触及三个月低点，因地缘政治忧虑
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透上海4月10日 - 中国房地产商金地集团 公告称，收到安邦人寿保险股份通知，其通过二级市场交易累计持有公司股权已达到5%；同时收到生命人寿保险股份有限公司通知，其通过二级市场交易累计持有公司有股东表决权股份数达5.75亿股，占公司总股本比例为12.865%。
上海证券报报导指出，公司两大险资股东同时发函披露了各自最新持股情况，将金地集团股东“话语权之争”引入新阶段，不过，胜负仍难预料。
金地集团公告并称，将核实第一大股东是否发生变更，并将在核实确定后督促相关信息披露义务人根据《上市公司收购管理办法》及相关法律、法规及时履行信息披露义务。
上证报并指出，表面来看，福田投资目前拥有表决权的股份比例为12.831%，但因其中的4.808%是受生命人寿委托，故在今年6月30日委托到期后，生命人寿所拥有的股权比例将达到17.673%，持股比例高出福田投资9.65%。
因此，在此背景下，始终未亮明态度的安邦保险将左右金地集团的控股权归属：其若“结盟”生命人寿，金地集团无疑将迎来“险资当家”的新时代；反之，其若助力福田投资阻击生命人寿，那么两大阵营的股权争夺则仍难见分晓。
金地集团于4月8日召开董事会。最新推出的董事会人员名单中，董事会成员拟由原来的十二名增至十四名，其中生命人寿和安邦保险各有1名进驻，而以凌克为代表的核心经营班底仍把持大部分席位，主掌经营运作大权。
资料显示， 从2013年至今，生命人寿频繁在二级市场增持金地集团股份。2013年11月27日晚间，金地集团发布公告称，生命人寿通过二级市场交易累计持有金地集团有表决权股份比例已达5%。2014年2月11日晚间公告再度升级，生命人寿持有公司有表决权股份比例已达10%。
而就在安邦人寿之前，安邦保险集团旗下另一子公司安邦财险去年12月初已先行举牌金地集团。以旗下两大险资子公司为平台，安邦保险集团所持金地集团股权比例已悄然增至10%。
金地集团周三收报7.32元，过去一个月累计上涨14%。（完） (发稿 吴芳; 审校 林高丽)
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
路透迪拜4月18日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油炼油利润率周二 升至五周高位，此前原油价格下跌，因预计5月美国页岩油产量大增。 新加坡5月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 周二连续第 二日缩窄，较前日缩小22美分至每桶贴水3.72美元。 周二原油价格触及11日最低，因消息称，预计5月美国页岩油产量将 录得逾两年来最大月度增幅，令市场担心美国产量增加将让主要产油国减 少供应过剩的努力功亏一篑。 Thomson Reuters Oil Research的评估显示，预计4月流入东亚的燃 料油总量意外增加，接近650-700万吨，受助于来自中东和亚洲的运抵货 船数量异常多。 在洲际交易所(ICE)交易的380-cst跨月价差交易量反弹，此前两日交 易清淡。 近月380-cst 5月/6月跨月价差合约贴水较前日每吨缩小20美分，至 每吨30美分的正价差。成交超过万吨。 但7月/8月和8月/9月380-cst燃料油跨月价差周二下滑。