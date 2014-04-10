港报社评：圆汇飙升日股急跌，打击信心危害经济--信报4月10日

日本央行宣布维持货币政策不变，由于预期政策短期也不会放松；加上乌克兰危机，激化日圆的避险货币功能，圆汇昨天持续飙升，日股急泻。

IMF把日本经济今年的增长率，由原先估计的1.7%，调低至1.4%，明年预期进一步下跌至1%；今年经济陷入衰退的机会率，则提高至约为20%，可见日本调升消费税后对内部经济的冲击，实不容轻视。

虽然央行暂时按兵不动，行长黑田东彦更表示，有信心日本经济能够抵御消费税的负面影响，但同时又表明，货币政策要有弹性，似乎为日后扩大货币宽松留下了伏笔。

昨天，日圆兑美元强势未止，升至101.8水平。近日美元指数急挫，主因市场对美国联储局货币政策温和＂鸽派＂的预期重新回升，投资者赶在联储局公布最新会议纪要前减持美元＂好仓＂；加上担心乌克兰危机恶化，双双支持了传统避险货币再受青睐，令日圆升个不停。

然而，日本政府提高消费税，实在也大大增加了日本经济复苏的不确定性，相信圆汇升势也有限度。

IMF除了下调该国今明两年增长预测外，还警告安倍政府须及早进行结构性改革，否则将顿失经济恢复持续增长动力的契机。

目前，日本人口老化，储蓄率进一步下降的趋势明显、产业＂空洞化＂、技术进步放缓；加上经常账户恶化，对经济中长期持续发展已构成愈来愈大的压力。

日本经济抵御增加消费税冲击的基础有很大脆弱性，无论中短期发展，都存在隐忧。因此，即使央行在今次政策会议维持货币政策不变，但随着经济放缓，央行承受＂加码＂货币宽松的压力，估计在第二季中后期将愈来愈大。(A02)