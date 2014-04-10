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亚洲 | 2014年 4月 10日 星期四 09:08 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--4月10日-4月17日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。

 日期   时间  国家    规模       发行细节
 4/10         美国               30年期公债
 4/10         西班牙             标售六个月和12个月期国库券
 4/10         日本               三个月期贴现国库券
 4/10         意大利             债券标售
 4/11         日本               30年期公债
 4/11         日本               两个月期贴现国库券
 4/11         意大利             中长期债券
 4/14   1350  法国               国库券(BTF)
 4/15         日本               五年期公债
 4/16         德国    40亿欧元   10年期联邦债券
 4/16         日本               12个月期贴现国库券
 4/17         日本               三个月期贴现国库券
 4/17         日本               20年期公债
 4/17         法国               中期政府债券(BTAN)/指数关联债券
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 张若琪 审校 杜明霞)
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