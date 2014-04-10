港报社评：人民币已见低位，北京谋定后动--经济日报4月10日

金属期市：期铜期铅和期锌均触及三个月低点，因地缘政治忧虑
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
在人民币汇价去年升幅过多下，其兑美元年初至今曾跌近3%，近日因美国汇率政策报告将出炉，略见反弹。人民币汇价可能已见今年低位，投资人民币不失为值博率高的低风险选择。 美国财政部本月底将公布半年度汇率政策报告，若人民币汇率续明显下跌，而华府又续不把中国列为汇率操控国，恐将遭国会相当压力，故确有需要＂表态＂警示。按过去经验，人民币汇率往往会适时适当地升值，免成中美经贸以至外交箭靶。 若看深一层，人民币近月起伏的背后脉络，是去年升值太多。正因上年升值太多，今年年初以来人民币汇价便出现了＂补偿＂式下跌，且现已累积了一定回旋空间，可因应政经需要作反弹。 当然，人民币近月升值还有另一考量，就是驱逐热钱。人民币近月转跌，对炒单边升值及涌入内地的热钱，能起一定阻吓作用，此亦有利人民币汇率走向双边浮动。 至于人民币未来走向，由于今年兑美元已贬值近3%，若再下跌势惹美国以至新兴市场包括亚洲国家的不满，汇率议题可能演变为经贸甚至外交问题；加上人民币国际化已成国策，人民币汇价稳定以至缓升则有利吸引国际投资者增持人民币，故人民币可能已接近，甚或已见今年低位。 但人民币兑美元未来3季只是横行还是可缓升，则难预料，因外围形势不确定因素甚多，例如美储局继续退市下，美元会否再转强？会转多强？资金将流入还是流出中国？相信北京是谋定后动，尤其已贬值近3%，大有空间因时制宜。人民币汇价走向如此，小投资者现可低价兑换人民币并收取较高定存利息，无疑是个可考虑的稳健投资。(A09)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
路透迪拜4月18日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油炼油利润率周二 升至五周高位，此前原油价格下跌，因预计5月美国页岩油产量大增。 新加坡5月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 周二连续第 二日缩窄，较前日缩小22美分至每桶贴水3.72美元。 周二原油价格触及11日最低，因消息称，预计5月美国页岩油产量将 录得逾两年来最大月度增幅，令市场担心美国产量增加将让主要产油国减 少供应过剩的努力功亏一篑。 Thomson Reuters Oil Research的评估显示，预计4月流入东亚的燃 料油总量意外增加，接近650-700万吨，受助于来自中东和亚洲的运抵货 船数量异常多。 在洲际交易所(ICE)交易的380-cst跨月价差交易量反弹，此前两日交 易清淡。 近月380-cst 5月/6月跨月价差合约贴水较前日每吨缩小20美分，至 每吨30美分的正价差。成交超过万吨。 但7月/8月和8月/9月380-cst燃料油跨月价差周二下滑。