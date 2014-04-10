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亚洲 | 2014年 4月 10日 星期四 09:09 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆因日股盘初回升而得到支撑

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* 日经指数盘初上涨约1.20%，支撑美元兑日圆

* 阻力位在昨日高位102.16，若攻克则上看55日移动均线切入位102.36

* 重要短线阻力位在104.13/101.55走势的38.2%回档位约102.55。(完)

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