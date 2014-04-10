港报社评：创新科技须统筹，勿阻挠设科技局--文汇报4月10日

政府昨日向立法会提交文件，建议成立创新及科技局，专责制定政策及推广香港的创新科技及资讯科技发展。当局设立科技局有利于统筹资源，推动创新科技发展，提升竞争力，也得到市民及业界支持。个别议员不应因为政治原因再度＂拉布＂阻挠。

在知识型经济之下，科技对于一个经济体的重要性与日俱增，各地政府都在大力发展科技产业。在亚洲四小龙当中，除香港之外，其他基本上都已成功转型，实现经济结构多元化，特别在科技发展上力度尤大。比较而言，香港的科技发展却明显落后于主要竞争对手，不但资源投入不足，也没有全盘的政策推动。当中的症结是缺乏一个政府部门专门统筹。

应该看到，香港在发展高新科技产业方面具有明显的优势，如完备的市场经济制度，较强的科技成果商品化以及产业化能力等。现时的关键是如何统筹香港的优势，通过政策制定将优势转化为香港的科技竞争力。香港要尽快设立科技局继而全盘检视及制定长远的科技发展策略。

当局在前年提出的5司14局架构重组中已经包括设立科技局，但最终告吹，现时当局重推科技局，大多数议员包括多名反对派议员都表示支持，主流民意、业界、学者都希望科技局能够尽快设立。激进反对派议员如果坚持为反而反，等于是置市民利益于不顾，置香港前途于不理，社会各界应对他们作出强烈的批评，反对派中的温和议员也应与他们划清界线。(A05)