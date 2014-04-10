港报社评：创新科技须统筹，勿阻挠设科技局--文汇报4月10日

金属期市：期铜期铅和期锌均触及三个月低点，因地缘政治忧虑
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
政府昨日向立法会提交文件，建议成立创新及科技局，专责制定政策及推广香港的创新科技及资讯科技发展。当局设立科技局有利于统筹资源，推动创新科技发展，提升竞争力，也得到市民及业界支持。个别议员不应因为政治原因再度＂拉布＂阻挠。
在知识型经济之下，科技对于一个经济体的重要性与日俱增，各地政府都在大力发展科技产业。在亚洲四小龙当中，除香港之外，其他基本上都已成功转型，实现经济结构多元化，特别在科技发展上力度尤大。比较而言，香港的科技发展却明显落后于主要竞争对手，不但资源投入不足，也没有全盘的政策推动。当中的症结是缺乏一个政府部门专门统筹。
应该看到，香港在发展高新科技产业方面具有明显的优势，如完备的市场经济制度，较强的科技成果商品化以及产业化能力等。现时的关键是如何统筹香港的优势，通过政策制定将优势转化为香港的科技竞争力。香港要尽快设立科技局继而全盘检视及制定长远的科技发展策略。
当局在前年提出的5司14局架构重组中已经包括设立科技局，但最终告吹，现时当局重推科技局，大多数议员包括多名反对派议员都表示支持，主流民意、业界、学者都希望科技局能够尽快设立。激进反对派议员如果坚持为反而反，等于是置市民利益于不顾，置香港前途于不理，社会各界应对他们作出强烈的批评，反对派中的温和议员也应与他们划清界线。(A05)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
路透迪拜4月18日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油炼油利润率周二 升至五周高位，此前原油价格下跌，因预计5月美国页岩油产量大增。 新加坡5月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 周二连续第 二日缩窄，较前日缩小22美分至每桶贴水3.72美元。 周二原油价格触及11日最低，因消息称，预计5月美国页岩油产量将 录得逾两年来最大月度增幅，令市场担心美国产量增加将让主要产油国减 少供应过剩的努力功亏一篑。 Thomson Reuters Oil Research的评估显示，预计4月流入东亚的燃 料油总量意外增加，接近650-700万吨，受助于来自中东和亚洲的运抵货 船数量异常多。 在洲际交易所(ICE)交易的380-cst跨月价差交易量反弹，此前两日交 易清淡。 近月380-cst 5月/6月跨月价差合约贴水较前日每吨缩小20美分，至 每吨30美分的正价差。成交超过万吨。 但7月/8月和8月/9月380-cst燃料油跨月价差周二下滑。