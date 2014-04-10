路透专访：黑莓或考虑退出不赚钱的手机业务，着眼于投资扩张

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透纽约4月9日 - 智能手机生产企业黑莓 执行长程守宗周三表示，如果旗下手机业务仍不能获利的话，将考虑退出此业务，该公司希望通过投资、并购及合作进行扩张。
程守宗接受采访时称，“手机业务如果不能获利，我们将会退出这项业务，”他并补充称，作出这一决定的时间很短，他没有作出特别说明，但称一年出货量至少应该达到1,000万部才能赚到钱。
在黑莓风光正盛之时，2011年会计年度卖出5,230万部手机，但上季销量还不到200万部。
去年11月接手黑莓的程守宗表示，该公司亦在考虑对医疗、金融及法律服务等受监管行业的其他企业进行投资或合作；上述所有行业对通讯安全都有很高要求。
程守宗称，也可能进行小规模的收购，以加强黑莓的网络安全产品供应。
今年3月，这家四面楚歌的智能手机生产商公布季度净亏4.23亿美元，营收骤降64%，突显了程守宗要想令公司转危为安所面临的巨大挑战。
在与苹果 的iPhone和谷歌 Android系统的较量中败下阵来的黑莓，在过去三年间裁掉约9,500名员工，占到总人数的一半以上，在巨额亏损面前，公司一直致力于削减成本。(完)
(编译 于春红/孙茉莉; 审校 徐文焰)
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路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。