《中国报摘》--其他报纸重要消息4月10日

金属期市：期铜期铅和期锌均触及三个月低点，因地缘政治忧虑
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
**上海证券报**
--中国阿里小微金融集团(筹)副总裁胡晓明透露，阿里目前正在央行的带领下制定和完善二维码支付标准。他表示，央行对二维码的态度是支持的，但是要先把标准定下来。不过这个标准出台不会太快。
--TCL集团 宣布启动O2O(online to offline，从线上到线下)平台项目，成立酷友科技，注册资本5亿元人民币。该平台计划在明年底达到100亿销售收入。
--山西多家上市公司发布公告称，自今年1月1日起至国家煤炭资源税改革方案正式公布实施之日止，山西省将继续暂停提取矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金。
--光明乳业 与澳洲PACTUM乳业集团 签订战略合作协议。
**证券时报**
--兴业证券 2013年实现净利润6.73亿元，同比增长41%。
--4月9日，80家私募基金管理机构在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，成为可以从事私募证券投资、股权投资、创业投资等私募基金投资管理业务的金融机构。
--从北京中原地产市场研究部了解到，一季度北京土地出让金额已经突破700亿元，同比增长近六成，创造了历史同期的最高点。
**21世纪经济报 道**
--知情人士透露，拍拍贷获得5,000万美元左右的B轮融资。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
路透迪拜4月18日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油炼油利润率周二 升至五周高位，此前原油价格下跌，因预计5月美国页岩油产量大增。 新加坡5月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 周二连续第 二日缩窄，较前日缩小22美分至每桶贴水3.72美元。 周二原油价格触及11日最低，因消息称，预计5月美国页岩油产量将 录得逾两年来最大月度增幅，令市场担心美国产量增加将让主要产油国减 少供应过剩的努力功亏一篑。 Thomson Reuters Oil Research的评估显示，预计4月流入东亚的燃 料油总量意外增加，接近650-700万吨，受助于来自中东和亚洲的运抵货 船数量异常多。 在洲际交易所(ICE)交易的380-cst跨月价差交易量反弹，此前两日交 易清淡。 近月380-cst 5月/6月跨月价差合约贴水较前日每吨缩小20美分，至 每吨30美分的正价差。成交超过万吨。 但7月/8月和8月/9月380-cst燃料油跨月价差周二下滑。