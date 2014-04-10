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亚洲 | 2014年 4月 10日 星期四 09:30 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息4月10日

**上海证券报**

--中国阿里小微金融集团(筹)副总裁胡晓明透露，阿里目前正在央行的带领下制定和完善二维码支付标准。他表示，央行对二维码的态度是支持的，但是要先把标准定下来。不过这个标准出台不会太快。

--TCL集团 宣布启动O2O(online to offline，从线上到线下)平台项目，成立酷友科技，注册资本5亿元人民币。该平台计划在明年底达到100亿销售收入。

--山西多家上市公司发布公告称，自今年1月1日起至国家煤炭资源税改革方案正式公布实施之日止，山西省将继续暂停提取矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金。

--光明乳业 与澳洲PACTUM乳业集团 签订战略合作协议。

**证券时报**

--兴业证券 2013年实现净利润6.73亿元，同比增长41%。

--4月9日，80家私募基金管理机构在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，成为可以从事私募证券投资、股权投资、创业投资等私募基金投资管理业务的金融机构。

--从北京中原地产市场研究部了解到，一季度北京土地出让金额已经突破700亿元，同比增长近六成，创造了历史同期的最高点。

**21世纪经济报 道**

--知情人士透露，拍拍贷获得5,000万美元左右的B轮融资。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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