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亚洲 | 2014年 4月 10日 星期四 09:22 BJT

《汇市简讯》欧元兑美元在亚洲盘受追捧，在1.3880上方传有停止单

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* 欧元兑美元受追捧，此前对美联储的预期稍有改变

* 阻力位在3月24日高位1.3877，若攻克该水准则上看1.3950以上

* 在1.3880上方传出有停止单，在约1.3900有卖家。(完)

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