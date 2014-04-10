全球经济：加拿大官员称，G20应促进经济复苏以应对通胀率过低

金属期市：期铜期铅和期锌均触及三个月低点，因地缘政治忧虑
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透渥太华4月9日 - 加拿大高级财政官员周三表示，该国认为全球经济复苏增强是解决欧洲和其他地区通胀过低风险的一个关键途径。20国集团(G20)将在华盛顿召开会议。
这位匿名官员对记者表示，全球通胀率偏低，尤其是欧洲，反映了加拿大面临的外部经济环境疲弱，加拿大会考虑G20国家将采取哪些举措来提振全球经济。
国际货币基金组织(IMF)周二再次对欧元区通胀率极低提出警告，并呼吁欧洲央行放宽货币政策。
这位加拿大官员表示，加拿大认为各国应携手促进经济复苏，避免通胀率过低。他补充称，该国也在关注加拿大低通胀背后的原因。
作为全球性问题讨论的一部分，G20会议还将研究乌克兰和俄罗斯不稳定局势带来的金融发展，但加拿大希望确保G20会议密切关注全球经济成长策略。
他补充称，围绕中国经济成长减速的风险是G20要考虑的几大风险之一。
在回答有关收入不均的提问时，他指出，G20国家的就业工作小组在讨论重大挑战时将谈论这一问题。(完) (编译 李爽 审校 张若琪)
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
路透迪拜4月18日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油炼油利润率周二 升至五周高位，此前原油价格下跌，因预计5月美国页岩油产量大增。 新加坡5月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 周二连续第 二日缩窄，较前日缩小22美分至每桶贴水3.72美元。 周二原油价格触及11日最低，因消息称，预计5月美国页岩油产量将 录得逾两年来最大月度增幅，令市场担心美国产量增加将让主要产油国减 少供应过剩的努力功亏一篑。 Thomson Reuters Oil Research的评估显示，预计4月流入东亚的燃 料油总量意外增加，接近650-700万吨，受助于来自中东和亚洲的运抵货 船数量异常多。 在洲际交易所(ICE)交易的380-cst跨月价差交易量反弹，此前两日交 易清淡。 近月380-cst 5月/6月跨月价差合约贴水较前日每吨缩小20美分，至 每吨30美分的正价差。成交超过万吨。 但7月/8月和8月/9月380-cst燃料油跨月价差周二下滑。