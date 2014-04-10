芝加哥期市：小麦期货续跌，两日跌幅接近2%

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
美国农业部将2013-14年度全球小麦供应预估上调至1.8668亿吨，高于一系列行业预测。该数据对美国农业部3月时预测的1.8381亿吨进行了上修。
美国农业部将美国2013-14年度玉米结转库存预估下调至13.31亿蒲式耳，低于行业平均预估的14.03亿蒲式耳。
美国农业部将2013-14年度大豆结转预估下调至1.35亿蒲式耳，较上月下降1,000万蒲式耳。该数据低于行业平均预估的1.39亿蒲式耳，如果在8月31日截止的销售年度结束时真的如此，那将为10年低点。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 668.00 -1.00 -0.15% -1.91% 675.38 42
CBOT玉米 500.00 -2.25 -0.45% -1.38% 489.08 55
CBOT大豆 1491.75 -3.50 -0.23% +0.62% 1436.99 67
CBOT稻米 $15.55 $0.04 +0.26% -0.19% $15.47 51
美国原油 $103.34 -$0.26 -0.25% +0.76% $100.80 65
汇率
欧元/美元 $1.387 $0.001 +0.09% +0.54%
美元/澳元 0.939 0.000 -0.01% +0.27%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张荻/于春红; 审校 徐文焰/李爽)
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