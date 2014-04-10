中国债市：财政部下周二将进行500亿元国库现金定存招标，期限六个月

欧洲股市：触及三周低位，因担忧英国提前大选和法国选举
路透伦敦4月18日 - 欧洲股市周二触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎梅要求提前大选，和法国总统选举首轮投票将至。
路透上海4月10日 - 中国财政部周四公告称，将于下周二(15日)实施今年第四期中央国库现金管理商业银行定期存款操作，存款期限六个月，计划存款量500亿元人民币。
刊登在财政部网站的公告显示，本次国库现金定期存款，起息日为4月15日，到期日为10月14日。具体招投标时间为4月15日上午9点至9点30分。
今年以来已进行的招标情况如下：
期数 金额 期限 起息日 到期日 利率
(亿元)
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一期 500 六个月 1月14日 7月15日 6.02%
二期 400 三个月 1月23日 4月24日 6.13%
三期 500 九个月 2月20日 11月20日 6.30%
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1,400
2013年财政部共进行了10期国库现金定期存款招标，期限包括三和六个月，总额4,300亿元；2012年和2011年的操作量分别为6,900亿元和4,500亿元。(完)
参看详情，可点选财政部网站 here (发稿 吴芳; 审校 林高丽)
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