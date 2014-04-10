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亚洲 | 2014年 4月 10日 星期四 09:42 BJT

金属期市：伦铜小升，投资者静候中国贸易数据

美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员上月召开会议时担心，投资者会对决策层新的利率预测反应过度。新的利率预测描绘出的加息周期似乎比实际预期更激进。

中国国家发改委网站周三刊登的国务院“十二五”规划实施中期评估报告称，单纯以需求管理为主的财政政策和货币政策，在促进经济增长上的运作空间日趋缩小，未来应坚持需求管理和供给管理并重，以提高供给侧效率为重点，着力构建新的内在稳定增长机制。

今日公布的数据料将显示，中国3月铁矿石和铜进口量较前月反弹，因为钢铁厂商和加工厂藉原料价格跌至数年低位之机增加采购量。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/徐文焰；审校 王兴亚/张若琪)
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