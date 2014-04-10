路透调查：加拿大央行下周料按兵不动，首次升息时间仍料在明年第三季

欧洲汇市：英国首相要求提前举行大选后英镑跳升至12月中来最高
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
* 首次升息时间料在2015年第三季，和2月调查预估相同
路透渥太华4月9日 - 周三公布的路透调查显示，加拿大央行可能要等到2015年第三季才开始升息，可能比美国升息时间晚，而央行在下周的政策声明中可能会坚守中信立场。
加拿大央行可能在4月16日的季度货币政策报告中略为上调通胀评估，且可能就美国经济增强对加拿大的正面效应发表乐观评论。
但受访分析师指出，加拿大央行尚无足够信心放下对通缩威胁的防卫，更别说是要暗示转向升息立场。
36名受访分析师中，没有人预期下周会调整利率。只有两人预期今年底前会升息。
调查预估中值显示，加拿大央行料在2015年7月或9月会议上宣布升息25个基点至1.25%。这预估和2月27日的上回调查结果相同。
由于距离预期的升息时间还很久，因此市场将把关注焦点放在央行季度报告是否有任何调整，尤其是央行对通胀的评估，以及对加拿大及美国国内生产总值(GDP)增长情况的看法。
“特别要说的话，我认为焦点会放在对通胀的评估上，”多伦多道明证券(TD Securities)资深策略师Mazen Issa称。“我们知道短期内成长会有点不稳，但他们会看得更远，而市场和每个人都应该这么做。”
加拿大通胀率已有将近两年的时间低于央行的2%目标。通缩的风险正是加拿大央行总裁波洛兹去年10月将央行立场转趋中性的原因，此前央行有18个月时间都在暗示升息时间即将到来。
加拿大央行在3月政策声明中称，“通胀的下档风险仍相当重要”，而波洛兹稍后在记者会上表示，他不排除降息的可能性。
这谈话若再次出现在季度报告中，或波洛兹在下周记者会上再次提出，都可能会影响市场。(完) (编译 王冠中; 审校 孙茉莉)
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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