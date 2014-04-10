博鳌论坛：中国经济稳增长有基础，不会为一时波动采取短期强刺激--总理

路透北京4月10日 - 中国国务院总理李克强周四称，中国经济稳增长有基础，政府有能力有信心保持经济增长在合理区间，不会为经济一时波动而采取短期的强刺激政策。

他在博鳌论坛上发表演讲称，把经济运行保持在合理区间，是中国当前宏观调控的基本要求，也是中长期政策取向。但也要看到，经济稳中向好的基础还不牢固，下行压力依然存在，一些方面的困难不可低估。

“今年中国经济增长预期目标是7.5%左右，既然是左右，就表明有一个上下幅度，无论经济增速比7.5%高一点，或低一点，只要能够保证比较充分的就业，不出现较大波动，都属于在合理区间。”李克强称。

他并表示，根据有关方面的统计数据，当前，城镇就业持续增加，居民收入、企业效益和财政收入平稳增长，物价总水平保持稳定，全社会用电量增幅回升，结构调整出现一些积极变化，中国经济开局平稳，总体良好。

他并强调，宏观调控要把握总量平衡，更要着眼结构优化，根据形势变化合理把控调控的政策力度，适时采取针对性强的差异化措施。

中国不会为经济一时波动而采取短期的强刺激政策，而是更加注重中长期的健康发展，努力实现中国经济持续健康发展。政府已经确定的方针和所拥有的政策储备，能够应对各种可能出现的风险和挑战，中国的发展有着很强的韧性。

他认为，中国经济稳增长是有基础的，今后一个时期不但有保持中高速增长的良好条件，而且具备持续发展的不竭动力。 中国将向改革要动力。继续加大简政放权力度，建立政府权力清单制度，探索实行负面清单管理模式，通过中国上海自由贸易试验区等建设，形成有益经验，并复制与推广到其他地区。

此外，他也提到，当今世界正处于深刻变化之中。国际格局面临新的调整，影响全球与地区局势的不确定不稳定因素增多，热点问题此起彼伏，多极化进程在曲折中发展。世界经济深度调整，发达经济体有好转趋势，新兴经济体又遇到新的挑战，不同国家经济走势分化，全球复苏进程缓慢艰难，增长动力依然不足，实现经济强劲、可持续、平衡增长任重道远。（完）