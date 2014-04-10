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市场报道 | 2014年 4月 10日 星期四 09:49 BJT

欧元区金融：欧洲央行不考虑放宽银行业质量体检时间表

路透伦敦/米兰4月9日 - 消息人士对路透说，欧洲央行已拒绝欧元区大型银行业者要求对银行体检做出让步的最新诉求。原本银行业者希望欧洲央行能放宽最后期限，让他们在做准备时没有那么仓促。

行业游说团体欧洲银行业协会(EBF)周二与欧洲央行举行会议，根据两位熟悉交涉内容的消息人士说，欧洲央行对该协会代表暗示，不会改变今年对银行资产质量检查的时间表。

“会议中，欧洲央行方面的态度没有新变化，时间框架没有出现弹性的迹象，”一位消息人士对路透说。

欧洲央行一再重申坚持10月底之前完成质量检查，让欧洲央行在11月承担起欧元区银行业监督角色之前，确保银行业台面下的问题可获解决。

欧洲央行对此事拒绝置评。EBF一位发言人称不会对特定会议置评。

银行人士称他们并不想冲淡这项质量检查的意义，但需要更多时间来为繁琐的程序作准备。(完)
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