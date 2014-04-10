欧元区金融：欧洲央行不考虑放宽银行业质量体检时间表

欧洲汇市：英国首相要求提前举行大选后英镑跳升至12月中来最高
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
路透伦敦/米兰4月9日 - 消息人士对路透说，欧洲央行已拒绝欧元区大型银行业者要求对银行体检做出让步的最新诉求。原本银行业者希望欧洲央行能放宽最后期限，让他们在做准备时没有那么仓促。
行业游说团体欧洲银行业协会(EBF)周二与欧洲央行举行会议，根据两位熟悉交涉内容的消息人士说，欧洲央行对该协会代表暗示，不会改变今年对银行资产质量检查的时间表。
“会议中，欧洲央行方面的态度没有新变化，时间框架没有出现弹性的迹象，”一位消息人士对路透说。
欧洲央行一再重申坚持10月底之前完成质量检查，让欧洲央行在11月承担起欧元区银行业监督角色之前，确保银行业台面下的问题可获解决。
欧洲央行对此事拒绝置评。EBF一位发言人称不会对特定会议置评。
银行人士称他们并不想冲淡这项质量检查的意义，但需要更多时间来为繁琐的程序作准备。(完)
路透伦敦4月18日 - 英镑兑美元周二跳升达1.6%，触及12月中来最高，此前英国首相特雷莎梅要求在6月提前举行议会选举，令市场大感意外。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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