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亚洲 | 2014年 4月 10日 星期四 09:43 BJT

《汇市简讯》澳元兑日圆跳升，因澳洲就业数据亮丽

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* 澳洲3月就业人口增加1.81万人，路透调查预估为增加0.5万人

* 失业率为5.8%，路透调查预估为6.0%，表现亦优于预期

* 澳元兑日圆跳升近50点

* 在97.90-98.15区域之前没有阻力，升势将持续。(完)

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