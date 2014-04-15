重温稿-路透调查：加拿大央行下周料按兵不动，首次升息时间仍料在明年第三季

* 首次升息时间料在2015年第三季，和2月调查预估相同

路透渥太华4月9日 - 周三公布的路透调查显示，加拿大央行可能要等到2015年第三季才开始升息，可能比美国升息时间晚，而央行在下周的政策声明中可能会坚守中信立场。

加拿大央行可能在4月16日的季度货币政策报告中略为上调通胀评估，且可能就美国经济增强对加拿大的正面效应发表乐观评论。

但受访分析师指出，加拿大央行尚无足够信心放下对通缩威胁的防卫，更别说是要暗示转向升息立场。

36名受访分析师中，没有人预期下周会调整利率。只有两人预期今年底前会升息。

调查预估中值显示，加拿大央行料在2015年7月或9月会议上宣布升息25个基点至1.25%。这预估和2月27日的上回调查结果相同。

由于距离预期的升息时间还很久，因此市场将把关注焦点放在央行季度报告是否有任何调整，尤其是央行对通胀的评估，以及对加拿大及美国国内生产总值(GDP)增长情况的看法。

“特别要说的话，我认为焦点会放在对通胀的评估上，”多伦多道明证券(TD Securities)资深策略师Mazen Issa称。“我们知道短期内成长会有点不稳，但他们会看得更远，而市场和每个人都应该这么做。”

加拿大通胀率已有将近两年的时间低于央行的2%目标。通缩的风险正是加拿大央行总裁波洛兹去年10月将央行立场转趋中性的原因，此前央行有18个月时间都在暗示升息时间即将到来。

加拿大央行在3月政策声明中称，“通胀的下档风险仍相当重要”，而波洛兹稍后在记者会上表示，他不排除降息的可能性。