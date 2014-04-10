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亚洲 | 2014年 4月 10日 星期四 09:53 BJT

《汇市简讯》美元兑韩元早盘再次挫跌

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* 美元兑韩元低见1,031.4，因卖方开始抛售

* 企划财政部稍早谈话 没有影响

* 据称韩国央行代理银行整日料将买进

* 韩国央行一如预期维持利率不变，尤其是鉴于韩元强势

* 澳洲就业数据优于预期，提振澳元兑美元上涨0.5%

* 中国贸易数据即将出炉。(完)

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